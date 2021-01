Fútbol.- Koeman: "Menos mal que tenemos un gran portero"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se mostró contento con la línea de su equipo en los últimos partidos, con muchos partidos fuera de casa como la victoria de este domingo (0-2) ante el Elche, aunque también celebró tener "un gran portero".



"He visto al equipo igual de bien, a pesar de muchos partidos, el equipo estuvo muy concentrado, superiores al contrario, nos ha costado crear muchas ocasiones pero hemos abierto el marcador y lo mejor ha sido la presión al contrario, eso ha sido fundamental", afirmó en declaraciones a Movistar Plus.



El técnico culé reconoció que hubo momentos de sufrir que salvó Ter Stegen. "Hubo 15 minutos que bajamos la intensidad, falló grande en defensa y menos mal que tenemos un gran portero porque si no ellos han podido empatar el partido", dijo.



"Queremos que nuestros centrocampistas pisen área contraria. De Jong está subiendo su calidad, su efectividad es enorme. Riqui ha entrado bien y ha marcado el gol decisivo", afirmó sobre los dos autores de los tantos. "Los últimos partidos, el séptimo fuera de casa, no hemos perdido ni uno de los partidos a 90 minutos, cinco seguidos fuera de casa, el equipo está muy bien", añadió.



Koeman admitió que la distancia con el Atlético sigue siendo grande en busca de luchar por el título de Liga. "Es una distancia enorme de puntos si el Atlético sigue fuerte, pero no bajamos nuestro rendimiento lo intentaremos", terminó.