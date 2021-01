Fútbol.- El Atlético sigue al alza y alcanza a Real Madrid y Levante en otra jornada incompleta de la Primera Iberdrola

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid continúa al alza y volvió a la senda de la victoria este domingo en la Primera Iberdrola 2020-2021 al ganar con autoridad por 3-0 al Sevilla para alcanzar en la tabla al Real Madrid y el Levante, dos de los ocho equipos que no jugaron esta decimosexta jornada del campeonato por culpa del coronavirus.



Los casos positivos por el COVID-19 impidieron la disputa del FC Barcelona-UD Granadilla, del Sporting Huelva-Levante, del Rayo Vallecano-Espanyol y del Real Madrid-EDF Logroño. No jugaron los cuatro primeros clasificados y eso lo aprovechó el Atlético para, al menos, meter presión con los tres puntos y seguir con la sonrisa que se ha instalado desde la vuelta de José Luis Sánchez Vera.



Así, tras ganar la Supercopa de España tras tumbar en los penaltis al Barça y arrollar en la final al Levante (0-3), las rojiblancas igualaron en la clasificación con 31 puntos a madridistas y granotas, con una buena victoria ante un Sevilla que buscaba engancharse a la zona alta.



La centrocampista mexicana Leicy Santos abrió el marcador pasado el cuarto de hora, y la venezolana Deyna Castellanos hizo el 2-0 nada más iniciarse la segunda parte. La brasileña Ludmila da Silva sentenció en el tramo final de encuentro.



Por su parte, la Real Sociedad no pudo con la SD Eibar en el derbi guipuzcoano del sábado, aunque salvó un punto al empatar a dos en un choque frenético en sus últimos minutos. Kgatlana puso por delante a las armeras y aunque las realistas lograron empatar en el 80 por medio de Palacios, seis minutos después, Llompart, de penalti, parecía devolver los tres puntos a las locales, lo que evitó Sanni Franssi con un gol en el descuento.



Sin embargo, este tropiezo de las 'txuri-urdines' no impidió que le superarse en la clasificación el Madrid CFF, que encadenó su tercera victoria seguida al ganar 1-2 al Betis, pese a jugar más de una hora con diez por la expulsión de Hickmann tras el penalti con el que Ángela Sosa igualó el gol inicial de Laura Domínguez. Chikwelu dio la victoria a las visitantes con un tanto tras el descanso.



Finalmente, el Athletic Club sigue sin salir de su mala racha, por culpa de un autogol de Murua en el tiempo de descuento que significó el 2-2 ante el Santa Teresa, mientras que el Valencia derrotó 3-0 (Jansen, Andújar y Bonsegunda) al colista Deportivo ABANCA.