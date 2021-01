Fútbol.- De Jong: "Estamos un poco mejor desde el comienzo del año"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong ha asegurado que desde el comienzo de 2021 están "un poco mejor" y que están "creciendo y mejorando poco a poco", algo que considera que han demostrado con la victoria este domingo ante el Elche (0-2), además de afirmar que se encuentran "mentalmente bien".



"Creo que desde el nuevo año estamos un poco mejor. Hemos jugado todos los partidos fuera de casa, hemos ganado todos en LaLiga. Creo que estamos un poco mejor, sí", señaló en declaraciones a Movistar LaLiga tras el encuentro en el Martínez Valero.



En este sentido, reconoció que se encuentran "mentalmente bien", y que eso se está notando en el campo. "Mentalmente estamos bien, trabajamos muy duro durante todo el año. Estamos creciendo y mejorando poco a poco, y espero que sigamos así", dijo, aunque no quiso asegurar si se ven todavía con opciones para el título de LaLiga. "Tenemos que ganar nuestros partidos. Al final veremos dónde estamos", explicó.



El holandés, autor del primer gol del equipo y asistente de Riqui Puig en el segundo, aseguró que "jugar mejor no es solo hacer goles y asistencias", pero se mostró "feliz" por haberlo logrado en un encuentro "duro". "Hemos apretado bastante bien, ellos querían salir desde atrás. Es difícil jugar contra ellos si no presionas como equipo. Hemos trabajado muy bien, era un partido bastante duro, pero estamos felices con la victoria", finalizó.