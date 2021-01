Fútbol.- Almirón: "Es importante si se puede reforzar al equipo"

19/12/2020 Jorge Almirón, técnico del Elche ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID LALIGA



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Elche, Jorge Almirón, explicó que el Barça demostró una calidad que su equipo no tuvo en la derrota (0-2) este domingo en LaLiga Santander, y apuntó que deberían "reforzar al equipo" en este mercado invernal.



"Tienen mucha precisión, no nos llegaron en el primer tiempo, la que llegaron una fue gol y en el segundo tiempo tuvimos la de Rigoni, que fue muy clara y cambiaba todo con el empate. En el 88' tuvieron jugadores de jerarquía, como son estos equipos, y ganaron los duelos individuales", dijo en rueda de prensa.



El preparador ilicitano fue preguntado por la intención de juego del equipo y variables cuando las cosas no funcionan. "Hay varios jugadores que no están y las variantes con jugadores cansados vas cambiando. Jugamos contra el Barcelona, un equipo que tiene buena posesión, que no la pierde", afirmó.



"Tuvimos nuestra ocasión. Entiendo que la gente está preocupada, es importante si se puede reforzar al equipo, sobre todo en mitad de la cancha podemos mejorar", terminó.