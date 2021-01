Fuente AP: Medias Rojas llegan a acuerdo con Kiké Hernández

Los Medias Rojas de Boston llegaron a un acuerdo con el intermedista Kiké Hernández, dijo una persona enterada de las negociaciones el sábado.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, debido a que los contratos con agentes libres no pueden revelarse sino hasta hasta que los peloteros hayan aprobado sus exámenes físicos.

A lo largo de su carrera de siete campañas, la mayor parte con los Dodges de Los Ángeles, Hernández ha bateado para .240, ha conectado 71 jonrones y ha producido 227 carreras. El puertorriqueño jugó 48 duelos de la campaña anterior, abreviada por la pandemia.

Durante los playoffs, apareció en 17 duelos, bateando para .308 con dos jonrones. Ayudó a que los Dodgers eliminaran a los Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, antes de coronarse en la Serie Mundial.

Los Medias Rojas necesitaban un segunda base que reemplazara a Dustin Pedroia, quien ha participado sólo en nueve juegos desde 2017, cuando se lastimó gravemente una rodilla. No hay un anuncio oficial acerca de si Pedroia volverá o se retirará.

Boston alcanzó también un acuerdo con el lanzador derecho Garrett Richards, informó la misma persona enterada de las conversaciones.

Richards acumula una foja de 47-41 y una efectividad de 3.62 en 10 temporadas con los Angelinos de Los Ángeles y los Padres de San Diego. El año pasado, su récord fue de 2-2 y su promedio de carreras limpias admitidas se situó en 4.03.

Distintos reportes de prensa señalan que Richards obtuvo un acuerdo por un año y 10 millones de dólares, mientras que Hernández obtendría 14 millones mediante su pacto por dos temporadas.