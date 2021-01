Fauci pide asumir que la cepa británica tiene el poder para "causar más daño"

En la imagen, el epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci. EFE/EPA/Chris Kleponis/Archivo

Washington, 24 ene (EFE).- El epidemiólogo jefe de EE.UU., Anthony Fauci, señaló este domingo que tras los datos difundidos por el Gobierno del Reino Unido se debe asumir que la variante británica puede "causar más daño, incluida la muerte", y apuntó que la vacuna sigue siendo eficaz incluso contra la variante sudafricana.

"Tenemos que asumir ahora que lo que está circulando de forma predominantemente en el Reino Unido tiene un cierto grado de aumento en lo que llamamos virulencia, es decir, el poder del virus de causar daño, incluida la muerte", declaró el experto al programa Face the Nation, de la cadena CBS News.

"Los datos más recientes coinciden con lo que dicen los británicos. Queremos ver los datos nosotros mismos, pero tenemos razones para creerlos. Son un grupo muy competente", agregó.

Fauci indicó que la variación británica del virus está "en al menos 20 estados de Estados Unidos", y apuntó que las vacunas administradas en el país, la de Moderna y Pfizer, "parecen seguir protegiendo contra la cepa mutante".

Estados Unidos sobrepasó este domingo, poco más de un año después de que reportara su primer caso de la covid-19, los 25 millones de contagiados por el virus, y llegó a 417.538 muertes, lo que lo mantiene como el país más afectado por la pandemia en el mundo.

Consultado sobre la presencia en Estados Unidos del linaje descubierto en Sudáfrica, Fauci admitió que no puede decir "definitivamente" que lo sepan como un hecho.

"Lo que se ha analizado hasta ahora, no ha aparecido en ninguna de las actividades de vigilancia, pero tenemos que ampliar en gran medida nuestra vigilancia genómica", sostuvo.

El funcionario indicó que, aunque se ha observado que la mutación sudafricana puede "en algunos aspectos" anular la eficacia de las vacunas, estas aún están dentro de un "nivel de amortiguación" que las hace eficaces contra esas variantes.

"La mejor forma de prevenir una mayor evolución de estos mutantes -puntualizó Fauci- es vacunar al mayor número posible de personas con las vacunas que tenemos actualmente a nuestra disposición".