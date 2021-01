España.- Dos de cada tres empresas no volverá al nivel de empleo pre-Covid hasta 2022 o más tarde o incluso nunca

Un tercio de empresas hosteleras ha despedido trabajadores o no renovado sus contratos y el 13% no ha recuperado ningún trabajador del ERTE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Sólo un tercio de las empresas (34,9%) considera que recuperará a lo largo de este año el nivel de empleo que tenía antes de la crisis sanitaria, pero dos de cada tres piensa que no lo hará hasta 2022 o más tarde o que incluso no lo recuperará.



Así lo refleja una reciente encuesta de opinión del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre unos 8.000 negocios de diferentes sectores económicos en la que se analiza el impacto del Covid en el segundo semestre del año pasado, es decir, con la llegada de la 'nueva normalidad', y se avanzan sus perspectivas para la primera mitad de este año.



En concreto, según los datos de esta encuesta, el 9,5% de las empresas prevé recuperar el nivel de empleo previo a la crisis sanitaria en el primer semestre de este año, en tanto que el 25,4% estima que lo conseguirá en la segunda mitad del ejercicio.



Por su parte, el 31% afirma que no cumplirá este objetivo hasta 2022, el 15,3% piensa que lo hará después de ese año y el 18,8% no cree que pueda llegar a recuperarlo.



El porcentaje de establecimientos empresariales que cree que el empleo se recuperará en 2021 baja hasta el 30,8% en el sector del comercio. Las empresas más pesimistas son las de menor tamaño, donde sólo un 30,3% piensa que volverá a los niveles de empleo anteriores a la crisis a lo largo de 2021.



De cara al primer semestre de este año, el 5,6% de las empresas prevé aumentar su plantilla, mientras que un 5,8% pretende recuperar los trabajadores que tienen en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y un 9,3% estima que recortará sus efectivos.



UN TERCIO DE LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA HA DESPEDIDO TRABAJADORES



Según Estadística, casi el 13% de los negocios de transporte y hostelería aún no ha podido rescatar del ERTE a ningún trabajador y prácticamente un tercio (33,8%) ha tenido que despedir o no renovar contratos con la llegada de la 'nueva normalidad' en la segunda mitad de 2020.



Durante el estado de alarma, un 38,9% de los establecimientos empresariales solicitó un ERTE para todos o parte de sus trabajadores, porcentaje que en el caso de transporte y hostelería alcanzó el 52%.



A lo largo del segundo semestre de 2020, las empresas fueron rescatando trabajadores del ERTE, aunque a diferente ritmo según su sector de actividad.



En términos generales, casi el 60% rescató al 100% de sus trabajadores (77,9% en el caso de la construcción y 38,9% en transporte y hostelería). En este último sector, el 12,7% de los establecimientos aún no han podido rescatar del ERTE a ninguno de sus empleados.



Con la irrupción de la 'nueva normalidad' en la segunda mitad del año pasado, el 32,1% de los establecimientos tuvo que reorganizar la jornada laboral (un 37,8% en el caso de transporte y hostelería y un 37,7% en las empresas industriales), en tanto que uno de cada cuatro establecimientos se vio obligado a despedir o a no renovar contratos, porcentaje superior en 9,2 puntos al registrado durante el estado de alarma.



En transporte y hostelería el porcentaje de negocios que despidió o no renovó contratos alcanzó el 33,8% en la segunda mitad de 2020. Por tamaño de establecimientos, los de menos de 10 asalariados han sido los que menos han despedido o no renovado contratos (13,3%).



Según el INE, un 2,6% de los establecimientos debieron incrementar la jornada laboral de sus trabajadores en la segunda parte de 2020, un punto más que durante el estado de alarma.



EL 47% HA REDUCIDO SU ACTIVIDAD POR EL COVID



Tras el confinamiento, el 46,5% de los establecimientos encuestados por el INE declara un nivel de actividad superior o similar al que tenían antes de la crisis sanitaria, frente a un 47,1% que han presentado menor actividad. El 6,4% restante han permanecido cerrados en el segundo semestre, frente al 33,9% durante el estado de alarma.



El teletrabajo y el incremento del nivel de digitalización fueron las fórmulas más utilizadas por las empresas para mantener el nivel de actividad anterior a la crisis.



Antes del estado de alarma, el porcentaje de establecimientos que utilizaba el teletrabajo era del 16%, con una media de un 31,3% de la plantilla utilizándolo, mientras que durante el estado de alarma estos porcentajes se elevaron hasta el 51,4% y el 46,7%, respectivamente. Tras el confinamiento, las cifras bajaron: el teletrabajo se mantuvo en el 43,4% de las empresas para el 37,6% de sus trabajadores.



Los datos del INE reflejan además que el 26,3% de los establecimientos necesitaron financiación en el segundo semestre de 2020, especialmente los de 10 a 49 asalariados (33,9%), frente al 20,7% de los de 1.000 asalariados o más. La principal fuente de financiación fueron las Líneas de liquidez ICO (69,9%). En un 72,5% de los casos, las empresas consiguieron dicha financiación.



El entorno macroeconómico (41,3%), la reducción de la demanda interna (40,8%), las medidas de protección sanitarias obligatorias (29,2%) y la fiscalidad (27,9%) son los factores que, para las empresas, han tenido un mayor impacto en la actividad de sus negocios en el segundo semestre de 2020.



EL 4,4% DE LAS EMPRESAS CREE QUE ECHARÁ EL CIERRE EN EL PRIMER SEMESTRE



El 40,7% de las empresas encuestadas por el INE considera que recuperará el nivel de actividad que tenía antes de la crisis sanitaria a lo largo de 2021: un 8,7% considera que lo hará en el primer semestre y un 32% en la segunda mitad del año. En el caso de transporte y hostelería el porcentaje que cree que se recuperará en 2021 baja hasta el 32,5%.



Por tamaño de los establecimientos, los más pesimistas son los más pequeños, donde solo un 34,6% piensa que volverá a los niveles anteriores a la crisis a lo largo de 2021. Por su parte, un 4,4% de empresas declara que probablemente tenga que cerrar en el primer semestre de 2021, porcentaje que se eleva hasta el 5,4% en el comercio y hasta el 6,9% en transporte y hostelería.



Los establecimientos de mayor tamaño están, en general, más abiertos a tomar nuevas medidas en el primer semestre de 2021, mientras que las probabilidades de cierre se reducen conforme aumenta el tamaño.