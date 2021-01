El líder Bayern se distancia con una goleada al colista Schalke

El Bayern de Múnich dio un golpe de autoridad en la Bundesliga en la 18ª jornada, la primera de la segunda vuelta, ampliando su ventaja como líder gracias a una goleada 4-0 este domingo en el terreno del colista Schalke 04.

Thomas Müller firmó un doblete en Gelsenkirchen (minutos 33 y 88). Los otros tantos fueron conseguidos por el polaco Robert Lewandowski (54), que continúa inspirado, y por el austríaco David Alaba (90).

De los cuatro equipos que comenzaron la jornada en el 'Top 4' de la clasificación, todos perdieron salvo el Bayern, por lo que el equipo bávaro dio un gran paso en su intento de conseguir un noveno título nacional consecutivo.

El RB Leipzig (2º) y el Bayer Leverkusen (3º) habían perdido el sábado por 3-2 en Maguncia (17º) y por 1-0 en casa ante el Wolfsburgo (4º). Se ven ahora relegados a 7 y 10 puntos, respectivamente, del Bayern.

Peor queda el Borussia Dortmund, que cayó 4-2 el viernes en campo del Borussia Mönchengladbach (5º). El equipo amarillo era cuarto el viernes y ahora se ve descolgado, bajando al séptimo puesto, a 13 puntos del Bayern.

Si el Leipzig había resbalado inesperadamente el sábado en Maguncia ante un equipo en puestos de descenso, el Bayern sí que cumplió con su estatus de favorito ante un Schalke sumido en una profunda crisis.

Su victoria confirma que el Bayern ha dejado atrás su bache de mediados de este mes, cuando encadenó una derrota liguera en Mönchengladbach y una eliminación dolorosa en la Copa de Alemania ante el Holstein Kiel (2ª división.

Desde ese adiós en la 'DFB Pokal', el Bayern ha encadenado tres victorias seguidas en la Bundesliga y parece haber reconducido el rumbo.

"No podemos decir que arrollamos a nuestros rivales, pero esta semana hemos ganado los tres partidos que hemos disputado y hemos dado un gran paso" hacia el título, celebró Müller.

Lewandowski sigue además inspirado. Acumula ya 23 goles en esta Bundesliga y sigue adelante en su intento de batir el récord de tantos en una misma temporada de la liga alemana, que ostenta el mítico Gerd Müller desde la 1971-1972.

El contundente resultado de 4-0 puede resultar algo engañoso sobre cómo transcurrió el partido.

- Lewandowski, suma y sigue -

Durante treinta minutos, los jugadores más destacados del partidos fueron los dos arqueros.

Manuel Neuer salvó al Bayern especialmente en dos ocasiones en esa primera media hora y su homólogo del Schalke, Ralf Fährmann, evitó en el 23 un tanto de Lewandowski primero y luego de Serge Gnabry en el rechace.

Thomas Müller inauguró el marcador en el 33, rematando de cabeza un centro de Joshua Kimmich.

En la segunda parte, el premio 'The Best' FIFA a mejor jugador de 2020, Lewandowski, continúo sumando tantos a su cuenta particular.

De nuevo con una asistencia de Kimmich, el astro polaco consiguió controlar y enviar un tiro que convirtió en el segundo del Bayern en el 54.

Kimmich brindó también el pase del tercer gol de su equipo, sirviendo un balón de falta para otro remate de cabeza de Müller (88).

El cuarto y definitivo lo consiguió Alaba, desde fuera del área, tras recibir del francés Kingsley Coman.

- Hertha despide a su entrenador -

El histórico Schalke, que apenas ha ganado un partido esta temporada, se queda con 7 puntos y sigue complicándose la permanencia.

Está a ocho puntos del Colonia (16º), que ocupa puesto de repechaje por la permanencia.

El Colonia cierra precisamente la 18ª jornada este domingo, con una visita al Hoffenheim (13º).

Este domingo se conoció además que el Hertha de Berlín decidió destituir al entrenador Bruno Labbadia y prescindir también de su director deportivo Michael Preetz.

El equipo de la capital es decimocuarto y el sábado se había visto goleado en su estadio por el Werder Bremen (4-1).

El Hertha apenas sumó un punto en sus cuatro últimos partidos, que fueron además ante equipos de la parte baja de la clasificación.

