El "Canelo" Álvarez iniciará contra Yildirim un año clave en su carrera

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 24 ene (EFE).- El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, mejor peleador del mundo sin límite de peso, iniciará el próximo 27 de febrero contra el turco Avni Yildirim, un año clave en su carrera en el que insistirá en confirmarse como el rey del boxeo.

Después de derrotar por votación unánime al inglés Callum Smith, a quien le quitó el invicto, Álvarez llegó a 54 victorias, 36 por nocaut, con una derrota y dos empates y ratificó pasar por el mejor momento de su ,carrera porque a su clase ha agregado madurez.

Persistente como siempre en los entrenamientos, con una disciplina ascética hasta para alimentarse y bien dirigido por el entrenador Eddy Reynoso, "Canelo" recibe el 2021 con el propósito de celebrar por lo menos tres peleas para desquitarse de un 2020 con un solo combate.

La COVID-19 mantuvo al boxeador más de 13 meses fuera del cuadrilátero, lo cual provocó que hubiera interrogantes acerca de cómo regresaría. Bastaron un par de asaltos de dominio sobre Smith para ser superior y dejar claro que nada había cambiado.

Frente al rival inglés, que sumaba 27 victorias seguidas, el mexicano dio una lección de buen boxeo y ganó los 12 asaltos para hacerse de los cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial y "The Ring".

"Quiero unificar en este peso, quien esté en las 168 libras, iremos por él", dijo el púgil al terminar el combate.

Antes de buscar las fajas que no tiene, Álvarez expondrá sus títulos ante Yildirim, en un pleito en Miami que luce atractivo ante un rival con 21 triunfos, 12 por nocaut y dos derrotas, que posee buen alcance, es persistente y a los 29 años saldrá a aprovechar la oportunidad de su vida.

Si bien no es favorito, el turco tratará de detener a un contrario que jamás parece quedar saciado y quiere todo para él, por ahora en la categoría supermediana.

Puede ser el combate el inicio de un año importante para el tapatío, que después buscará acabar con el invicto al inglés Billy Joe Saunders, a quien tratará de arrebatar la faja de la Organización Mundial de Boxeo, y el del estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional.

Calificado como el mejor entrenador del 2020, Eddy Reynoso aseguró este mes que ve al "Canelo" como el mejor boxeador mexicano de la historia cuando llegue el momento de su retiro. Fue una declaración polémica, a la que el estratega agregó que no solo lo será encima del cuadrilátero, también abajo.

Álvarez se empeñará en hacerlo quedar bien. De momento ya trabaja para enfrentar a Yildirim y ser este año una especie de huracán que buscará barrer con todo lo que encuentre delante en su división con el fin de llegar a diciembre con todos lo que brille en su peso.