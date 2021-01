Ecuador autoriza la importación de 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZéneca

El Ministerio de Salud, por su parte, confirmó que la agencia de regulación sanitaria del país autorizó la importación de la vacuna de AstraZeneca, en aproximadamente 5 millones de dosis, que serán aplicadas a 2,5 millones de ecuatorianos. EFE/ Jose Jácome/Archivo

Quito, 24 ene (EFE).- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) de Ecuador autorizó el uso y la importación de cinco millones de dosis de la vacuna británica de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, para fortalecer el plan de inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2 en el país.

El director ejecutivo de Arcsa, Mauro Falconí, indicó a Efe que el organismo que dirige, tal como lo hiciera con la de Pfizer-BioNtech, aprobó la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford para su importación.

Falconí explicó que Arcsa tiene la "responsabilidad de asegurar el mejor producto posible para la población" y que es por ello que el proceso de aprobación de la vacuna británica cumplió con "estrictos parámetros de verificación", acordes también a los que demandan agencias internacionales del ramo.

"No podemos dejar suelta la posibilidad de que ingrese al país cualquier vacuna u otros productos que pongan en riesgo a la población", remarcó el director ejecutivo de Arcsa.

Aunque no detalló cuándo llegarían al país las dosis de la vacuna británica, dijo conocer que el Gobierno y la empresa han conversado para que se concrete "lo más breve posible".

Falconí explicó además que no ha recibido ninguna solicitud de otros laboratorios o farmacéuticas para la llegada de nuevas vacunas, por lo que insistió en que sólo dos han sido aprobadas hasta el momento: la de Pfizer y la de AstraZeneca.

Remarcó que no ha recibido una solicitud de aprobación para la vacuna rusa Sputnik V, que se aplica en Argentina, y aseguró que, si llegara esa petición, se tramitaría con la misma rigurosidad de las que ya se han aceptado.

"No tenemos porqué bloquear ningún tipo de producto que quiera ingresar al país, en tanto y en cuanto cumpla con las exigencias que tenemos de control y vigilancia sanitaria", remarcó el director de Arcsa.

El Ministerio de Salud, por su parte, confirmó que la agencia de regulación sanitaria del país autorizó la importación de la vacuna de AstraZeneca, en aproximadamente 5 millones de dosis, que serán aplicadas a 2,5 millones de ecuatorianos.

Esto "permitirá a Ecuador fortalecer el proceso de contención de la enfermedad para lograr la inmunidad colectiva", añadió el Ministerio en un comunicado al asegurar que "la llegada al país de estas nuevas vacunas, constituye el inicio del fin de esta pandemia que ha trastocado al mundo".

Ecuador prevé obtener hasta el tercer trimestre de este año unas 18 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, que servirán para inmunizar a 9 millones de ecuatorianos, el 60 % de su población.

El pasado jueves, Ecuador empezó su plan de vacunación nacional con el suministro de unas 8.000 dosis de Pfizer para el personal sanitario de la llamada "primera línea" de atención y en centros geriátricos.

El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que invertirá unos 200 millones de dólares en la adquisición de vacunas contra la covid-19, que serán despachadas hasta septiembre u octubre.

El Ministerio de Salud ha anunciado que prevé adquirir unas dos millones de dosis al consorcio Pfizer-BioNtech, cinco millones a la británica AstraZeneca, cuatro millones a la empresa Covaxx, y otros ocho millones a la iniciativa Covax, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).