Defensa y Justicia se codea con la gloria y gana la Copa Sudamericana 2020

Defensa y Justicia se consagró este sábado campeón de la Copa Sudamericana 2020, su primer título internacional, al vencer 3-0 a Lanús en una final entre equipos argentinos jugada en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

Con un dominio claro desde el inicio del juego, el 'Halcón' anotó el primer gol al minuto 34 por intermedio del defensor Adonis Frías.

Braian Romero, elegido jugador más valioso del encuentro, había enviado un centro raso al área, que bloqueó la defensa de Lanús, y al quedar la pelota dividida Walter Bou envió un pase hacia atrás que Frías remató con contundencia anotando el primer gol del partido y de su carrera profesional.

"Somos un grupo muy humilde, que la peleó muy bien de abajo, partido tras partido, yo creo que nos lo merecemos", declaró Frías al término del encuentro.

Bou, cedido al 'Halcón' a préstamo por Boca Juniors, terminó como el máximo asistente de la Copa.

En el minuto 62, un grave error de la defensa de Lanús, con un pase al arquero Lautaro Morales que le quedó muy corto, le dejó el balón servido a Romero que aprovechó para picarla por encima del portero y anotar el segundo tanto del partido y su décimo en esta Copa, de la que fue el máximo goleador.

En el descuento, Defensa anotó el tercer tanto por medio de Washington Camacho, ingresado en el minuto 75 en lugar de Frías, ante un arco prácticamente vacío cuando Lanús se encontraba muy expuesto en busca de descontar.

"Tratamos de reaccionar los primeros minutos y hasta el segundo gol, después ya no manejamos bien la pelota y nos ganaron bien", ponderó el estandarte 'granate', el veterano delantero José Sand.

En esta final, Lanús jugó sin su capitán y líder Lautaro Acosta, quien quedó al margen por acumulación de amonestaciones.

- 'Halcón' consagrado -

Sin público, aunque con cientos de invitados especiales, entre ellos los presidentes de la Conmebol Alejandro Domínguez y de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, el partido se disputó bajo un sol abrasador de verano, que obligó a hacer una pausa para hidratarse.

El arbitraje estuvo a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, reemplazante del uruguayo Leodan González, que dio positivo al covid-19, mientras que en el VAR estuvo el chileno Julio Bascuñán.

El título de la Copa Sudamericana le asegura a Defensa un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores-2021 y disputar la Recopa Sudamericana ante el monarca de la Libertadores-2020 (Palmeiras o Santos, que se medirán el sábado próximo) y la Copa Suruga Bank ante el campeón de la liga japonesa.

El DT Hernán Crespo, un exdelantero con importante trayectoria en el fútbol europeo y en la selección argentina, se deshizo en elogios a sus jugadores.

"Esta va a ser una final muy recordada. El partido que hicieron estos chicos es una locura de prolijidad, valentía, coraje... No hay mayor gozo que jugar de la manera en que jugamos y obtener el resultado que obtuvimos", dijo Crespo en rueda de prensa después del triunfo.

"Sin la predisposición de los jugadores, nosotros los técnicos no podemos hacer nada. El camino fue durísimo. Si no hubiese encontrado un equipo tan fuerte y unido esto no hubiese sido posible", añadió.

- "Es Varela" -

En Florencio Varela, la pequeña ciudad de la periferia de Buenos Aires en la que se asienta Defensa y Justicia, cientos de hinchas celebraron la victoria de su equipo con bengalas, banderas y tambores.

"Ganar la primera copa internacional es muy importante. Es algo emocionante", dijo a la AFP Juan Lucero, de 44 años. A su lado, Graciela Lencina (42) afirmó que "es una emoción grandísima. Lo esperábamos tanto, es Varela, es esto".

El 'Halcón', en primera división apenas desde 2014, fue la sorpresa de esta Copa, a la que llegó tras haber quedado tercero en la fase de grupos de la Libertadores al caer por un doloroso 2-1 frente al Santos en el último minuto.

Esta es la segunda final internacional perdida para Lanús en los últimos años, tras su derrota en 2017 ante el Gremio en la Libertadores. El elenco 'Granate' había obtenido la Sudamericana en 2013 y también fue campeón de la extinta Copa Conmebol en 1996.

