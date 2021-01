Coronavirus.- Las muertes por COVID-19 superan las 1.200 en un día en un Brasil enfrentado por la gestión de la pandemia

20/11/2020 Un joven ataviado con la bandera de Brasil. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL ADELEKE ANTHONY FOTE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Brasil ha registrado 1.202 muertes por coronavirus este sábado en una jornada marcada de nuevo por las críticas al Gobierno por su gestión de la pandemia y las dificultades para poner en marcha la campaña de vacunación.



Además, otras 62.334 personas se han contagiado de coronavirus en las últimas 24 horas, según las estadísticas del Ministerio de Salud.



En lo que va de pandemia, el país ha registrado 8.816.254 infecciones por coronavirus, mientras que 216.445 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad.



FISCALÍA PIDE INVESTIGAR A MINISTRO DE SALUD



La Fiscalía General de la Nación ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación al ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por la gestión de la pandemia en la ciudad de Manao, capital del estado del Amazonas.



Pese a los avisos enviados desde esta localidad por la preocupante situación hospitalaria, no se actuó a tiempo y el oxígeno, vital para la recuperación de los pacientes más graves de coronavirus, llegó a estar agotado en los hospitales de la región.



Entre las críticas de los opositores, se encuentra la compra y envío de 120.000 dosis de hidroxicloroquina para tratar la enfermedad, un remedio cuya efectividad no está probada científicamente.



De acuerdo al diario local 'Folha', Pazuello ignoró varias alertas sobre la situación hospitalaria en el estado de Amazonas y los problemas logísticos para enviar oxígeno a la aislada región.



RECHAZO A PFIZER



Otro de los aspectos que ha generado descontento entre los brasileños es la lentitud de adquisición de vacunas por parte del Ejecutivo.



En este campo, el Gobierno ha notificado este sábado que ha rechazado una oferta de Pfizer al considerar que las dos millones de dosis ofrecidas por el laboratorio eran insuficientes para el país de 212 millones de habitantes.



"Causaría frustración en todos los brasileños", ha asegurado respecto a la oferta el Ejecutivo, según 'Folha'.



No obstante, esta cantidad es la misma que se ha importado desde India de la vacuna de AstraZeneca y con la que se ha puesto en marcha la campaña de vacunación a nivel nacional.



Esta demora en la campaña junto al impacto de la pandemia y crisis como la de Manaos han dañado la reputación del presidente Jair Bolsonaro contra el que este sábado hubo manifestaciones en distintos puntos del país.