Coroanvirus.- Evo Morales recibe el alta tras doce días ingresado por COVID-19

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El expresidente boliviano Evo Morales ha recibido este domingo el alta tras doce días de hospitalización tras haber contraído el coronavirus.



Morales ha recordado que cuando se contagió del virus sintió "un poco de agitación y tos", también dolor de cabeza pero no perdió el sentido del olfato. El expresidente ha destacado la importancia de la preparación psicológica. "Me concentré acá. Es la vida. Ya no es la vida política. En corto tiempo superamos este problema y ahora es cuestión de reposo", ha añadido, según recoge la prensa boliviana.



Así, ha pedido "cuidarse y prevenir" porque el virus "no es un problema regional, es un problema mundial". "La pandemia es planetaria, mundial, fregadita (un lío), yo diría, fregadita, pero cuando se cumplen las recetas médicas es posible superar todo el problema de este virus", ha declarado Morales tras recibir el alta de la clínica privada Los Olivos, en la ciudad de Cochabamba.



Morales ha expresado su agradecimiento a los médicos y a todo el personal de la clínica privada, por la atención recibida, y también recordó al excomandante de la Policía Nacional, Faustino Mendoza, que falleció el sábado, pues dijo que él lo recibió cuando volvió al país de Argentina, en noviembre de 2020.



El director médico de Los Olivos, Gastón Cornejo, ha emplazado a Morales a reposar al menos dos semanas tras las que le realizarán estudios y atenciones médicas vía virtual y visitas presenciales. Cornejo también ha indicado que Morales puede donar sangre para la obtención de plasma hiperinmune para pacientes con coronavirus, pero después que el exmandatario esté completamente recuperado.