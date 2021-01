Carolina vuelve a ganar en Bangkok y prolonga su racha perfecta en 2021

La jugadora española de badminton Carolina Marín celebra un punto durante la semifinal del Toyota Thailand Badminton Open 2021. EFE/Asociación de bádminton de Tailandia

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- La española Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, volvió a ganar el título en Bangkok al derrotar, por segunda semana consecutiva, a la número uno mundial, la taiwanesa Tai Tzu Ying, por 21-19 y 21-17, y prolongó su racha perfecta en 2021 con su décima victoria consecutiva sin ceder un solo set.

Solo una semana después de su coronación en el primer Abierto de Tailandia, Carolina se adjudicó también el segundo torneo súper 1000 del año y frente a la misma rival a la que derrotó entonces, que partía como primera cabeza de serie en ambas ocasiones.

Sin embargo, el cara a cara histórico entre ambas favorecía a la taiwanesa, de 26 años, que antes de esta final tenía 9 victorias frente a las 7 de la onubense.

Marín empezó muy concentrada. Hizo los dos primeros puntos, pero a diferencia de la final anterior, la campeona olímpica, que ganó aquél primer set por 21-6, no obtuvo al principio grandes diferencias en esta, y a partir del 7-7, tras un parcial de 4-0, la taiwanesa tomó la delantera en el marcador.

La española esgrimió un juego variado contra la gran movilidad de su rival, que respondió con una variada gama de golpes para conservar la delantera (11-9 en el intervalo).

Marín mantuvo la concentración, reaccionó, empató a 12 y se puso arriba, abriendo una brecha de 5 puntos (18-13) que pudo administrar hasta el final (21-19), aprovechando una fase de errores no forzados de su adversaria.

Un 3-0 de salida puso la segunda manga favorable a Carolina, que mantuvo la delantera sin problemas. El 11-4 que reflejaba el marcador en el intervalo pareció desanimar a la taiwanesa, que, aunque salvó los cuatro primeros puntos de partido, ya no pudo parar a la triple campeona del mundo (21-17).

Bangkok repetía por segunda semana consecutiva en el calendario de la federación internacional, que ha instalado su "burbuja" en Tailandia para garantizar unas condiciones sanitarias idóneas en este primer tramo de la temporada.

Carolina ganó la semana el primer Abierto de Tailandia, patrocinado por Yonex, y este domingo el segundo, patrocinado por Toyota.