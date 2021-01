Brasil.- La Fiscalía de Brasil propone diligencias contra el ministro de Salud por la falta de oxígeno en Manaos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía General de Brasil ha pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación al ministro de Salud, Eduardo Pazuello, para que dé explicaciones del colapso del sistema sanitario en Manaos, la capital del estado de Amazonas, por la falta de oxígeno para los pacientes de coronavirus.



Según Médicos sin Fronteras, Manaos se enfrenta a un "impresionante" ritmo de ingresos de pacientes afectados por coronavirus, lo que ha producido la saturación del sistema de salud y ha reducido su capacidad para producir oxígeno.



El estado de Amazonas, uno de los más afectados de Brasil, registra 7.051 muertes y 248.561 contagios en medio de un sistema prácticamente en ruinas.



Así, y según el informe de la Fiscalía, a pesar de que Pazuello ya observó un aumento de casos en el Amazonas durante las Navidades, aguardó hasta el 3 de enero para enviar a sus delegados para evaluar la crisis que atravesaba Manaos.



A principios de ese mes, la demanda de oxígeno en la red de salud pública del estado de Amazonas era once veces superior a la media cuando el ministro declaró su voluntad de remediar el problema. Pazuello afirmó tener conocimiento de la falta de oxígeno el día 8 de ese mes, cuatro días antes de ordenar el envío de suministros, argumentando que la empresa responsable no tenía la capacidad de acelerar el pedido.



Desde el 6 de enero se recomendó el traslado de pacientes gravemente enfermos a otros estados, pero los primeros desplazamientos solo comenzaron diez días después, según el documento al que ha tenido acceso 'O Globo'.



El fiscal general, Augusto Aras, consideró insuficientes las explicaciones del ministro y ha solicitado la intervención del Supremo, previa presentación de una denuncia ante la Policía Federal. El Ministerio de Salud no ha realizado comentarios y se ha limitado a manifestar que está esperando una notificación oficial para dar una respuesta.