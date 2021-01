Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio vuelve a la titularidad en la victoria ante los Pelicans

27/12/2020 Ricky Rubio lanza a canasta con los Minnesota Timberwolves DEPORTES MINNESOTA TIMBERWOLVES



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio ha formado por primera vez como titular en Minnesota Timberwolves tras su ausencia por el protocolo de coronavirus y lo ha celebrado con una victoria ante New Orleans Pelicans (120-110), un duelo en el que no pudo darse el esperado enfrentamiento entre los hermanos Hernangómez, mientras que Marc Gasol y Los Angeles Lakers vencieron a Chicago Bulls (90-101) para quedarse líderes en solitario de la Conferencia Oeste de la NBA.



En el Target Center de Mineápolis, los Wolves rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque eso no les permite abandonar la última plaza del Oeste (4-11), justo por detrás de los de Luisiana (5-10). El ala-pívot Naz Reid, con 20 puntos, comandó el ataque de los locales, que volvieron a contar con las ausencias de Karl-Anthony Towns o D'Angelo Russell.



Tampoco participó Juancho Hernangómez, aislado por el protocolo de salud de la liga para la COVID-19, ni enfrente estuvo su hermano Willy, que apenas cuenta con minutos en los Pelicans. Quien sí jugó fue el base catalán Ricky Rubio, que tras volver a la acción ante Atlanta Hawks fue titular por primera vez, aportando 9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 1 robo.



Mientras, los Lakers dejaron atrás a los Clippers para quedarse líderes en solitario del Oeste (13-4) con un triunfo más que sus vecinos, todo tras superar a unos Bulls que no pudieron echar mano de su pivote titular y mejor defensor interior, Wendell Carter Jr.



Así, Anthony Davis hizo estragos y se lució con 37 tantos -14 de 21 en apenas 28 minutos-, acompañado por un LeBron James que aportó un 'doble-doble' de 17 puntos y 11 rebotes. Mientras, el pívot Marc Gasol no pudo sumar ningún punto, y su aportación quedó acotada a 4 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones en 19 minutos.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 9 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 1 robo.



MARC GASOL: 4 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: No jugó.



WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.