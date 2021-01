AMP.- Chile.- Chile evacua las bases antárticas después de que un terremoto de magnitud 7 disparase la alarma de tsunami

24/01/2021 Base Antártica O'Higgins en la Antártida chilena. POLITICA SUDAMÉRICA CHILE LATINOAMÉRICA IBEROAMÉRICA SUDAMÉRICA EJÉRCITO DE CHILE/TWITTER



La alerta se retiró unas horas después tras no producirse el tsunami



Casi en paralelo hubo otro sismo de magnitud 5,5 en el centro del país



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Chile ha evacuado este sábado las bases en la Antártida después de que un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter disparara la amenaza de un posible tsunami en las costas de la región.



Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) emitió una alarma para evacuar tanto las bases como las playas de la región después del sismo.



Asimismo, otro temblor de magnitud 5,9 en la escala de Richter sacudió el centro del país y se pudo sentir en la capital con una intensidad de 5,5 grados en dicha escala. Según expertos consultados por 'La Tercera', este no estaría relacionado con el de la Antártida.



Según la ONEMI, ha evacuado a 80 personas de Base Frei, 40 desde Base O'Higgins, 10 desde Base Fildes y 31 desde Base Prat. Además, han sido evacuadas 5 bases extranjeras ubicadas en cercanías de Base Fildes.



El Centro Sismológico Nacional chileno señaló que el terremoto se produjo 210 kilómetros al este de Base Frei y levantó la alerta de tsunami unas horas después.



Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:43 horas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.



Por un error, miles de personas recibieron mensajes de evacuación que no estaban destinados a ellos, sino a los presentes en la región antártica, según 'La Tercera'. La ONEMI ha alertado en sus redes sociales del equívoco y abrirá una investigación.