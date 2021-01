Uruguay mantiene con "ilusión" y "conviccion" el ritmo de preparación

Emiliano Lasa de Uruguay compite en la categoría de salto de longitud masculina durante los Juegos Olímpicos Río el 13 de agosto de 2016 en Río de Janeiro (Brasil). EFE/MARCELO SAYAO

Montevideo, 23 ene (EFE).- A seis meses de la fecha estipulada para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas uruguayos continúan con sus entrenamientos con la "convicción" y la "ilusión" que genera participar en la máxima cita del deporte mundial.

Así lo dijo durante una entrevista con Efe el presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Julio César Maglione, quien también ejerce como presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA).

En este momento, tres deportistas uruguayos están clasificados a Tokio: la regatista Dolores 'Lola' Moreira y la pareja de vela formada por Dominique Knüppel y Pablo Defazio.

Según explica Maglione, todos ellos, al igual que quienes buscan la clasificación, están entrenándose en distintos lugares tanto en Uruguay como en el extranjero.

"No hay ningún atleta uruguayo que en este momento no tenga posibilidades de entrenarse", dijo el presidente del COU.

Advirtió de que muchos deportistas están con la expectativa de poder sellar su boleto a Japón en las próximas competencias clasificatorias que disputarán.

"Lo están haciendo con todo esfuerzo, lo están haciendo con toda la convicción y con esa ilusión que tiene un deportista de participar en un Juego Olímpico", apuntó Maglione.

Sobre estas competencias, recordó que en muchas hay que ir a lugares que son "lejanos" y en tiempos de pandemia eso se hará con el "gran cuidado" que están teniendo el Comité Olímpico Internacional (COI) y las federaciones internacionales.

"Hay que ir buscando y amalgamando que esto sea lo menos complicado posible", aseveró.

Explicó que en esta oportunidad el número de deportistas que representarán al país "no será muy grande" si se tiene en cuenta que algunos deportes colectivos como el fútbol, el balonmano y el rugby no lograron conseguir su boleto.

Por otra parte, el presidente del COU mostró su deseo por que todos los deportistas sean inoculados contra la covid-19 antes de la competencia olímpica.

"Como dice con toda sabiduría nuestro presidente, Tomas Bach, del COI, esperemos que en este túnel oscuro que estamos viviendo, la vacuna sea un elemento más que haya al final de ese túnel, que sea una luz que ilumine el comienzo de una nueva etapa", finalizó.

Además de los tres clasificados a los Juegos Olímpicos, hay una gran número de deportistas uruguayos que están luchando por obtener su clasificación.

Algunos de estos son los atletas Emiliano Lasa y Deborah Rodríguez, los nadadores Inés Remersaro y Martín Melconián, y el tenista Pablo Cuevas, quienes ya representaron a Uruguay en Río de Janeiro 2016.

A lo largo de la historia, el país sudamericano ganó 10 medallas, dos de oro, dos de plata y seis de bronce.