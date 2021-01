Uruguay espera empezar a vacunar en marzo tras comprar 3,8 millones de dosis

El presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 23 ene (EFE).- Uruguay espera empezar a vacunar contra la covid-19 a su población a partir de marzo tras la compra de casi 3,8 millones de dosis a los laboratorios Pfizer y Sinovac, anunció este sábado el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.

En una rueda de prensa en la que compareció junto al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente, el mandatario agregó que su país también ha reservado 1,5 millones de dosis de la plataforma Covax, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre los países menos favorecidos.

"En teoría deberíamos estar recibiendo en marzo una suma de vacunas hasta del 3 % de la población", indicó el mandatario, que aclaró que su Ejecutivo ha comprado 2 millones de dosis a la farmacéutica estadounidense Pfizer-BioNTech y 1,75 millones a la china Sinovac.

La inversión hecha por Uruguay para la compra de las vacunas ha sido de 120 millones de dólares, explicó Lacalle Pou, quien indicó que su Gobierno sigue "negociando con otros tres laboratorios".

La aspiración del Ejecutivo uruguayo es que la vacuna alcance a 2,8 millones de personas -el país tiene actualmente una población de unos 3,3 millones-, aunque no aclaró un horizonte de inoculación ya que este dependerá de los distintos plazos de entrega.

No obstante, argumentó que "la ciencia era fundamental" y que no iba a completarse "ningún proceso de compra si no había aprobación de las mismas", como fue en esta ocasión por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el comité de expertos asesores.

El personal de salud, la población de las residencias de mayores y el sistema educativo serán los tres colectivos prioritarios para el inicio de la vacunación, según las explicaciones del mandatario.

Pese a la próxima llegada de las vacunas, Lacalle Pou insistió en que la población no debe olvidar las medidas personales de protección contra el coronavirus.

"El horizonte cercano de vacunarse no puede hacer que bajemos la guardia. Hay que hacer un último esfuerzo de cuidarnos entre todos", apuntó.

Precisamente, este viernes, cuando Lacalle Pou adelantó en Twitter el acuerdo con Pfizer y Sinovac, se conoció el último informe elaborado por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Gobierno en la gestión de la pandemia, que advertía que "la inmunidad de rebaño no es bien comprendida aún, y en cualquier caso solamente puede empezar a incidir cuando se haya vacunado a un amplio grupo de personas, plazo que llevará como mínimo algunos meses".

También este viernes, Uruguay batió su récord diario de fallecimientos por covid-19, con 17 muertes, y ya son 364 los decesos registrados desde la declaración de emergencia sanitaria en el país suramericano, el 13 de marzo de 2020.

Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Uruguay acumula 36.170 contagios (8.091 activos, de los que 94 se encuentran en cuidados intensivos).