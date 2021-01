Túnez.- Policías y manifestantes se enfrentan en una nueva jornada de protestas en Túnez

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



Este sábado manifestantes y policías han protagonizado enfrentamientos en la ciudad de Túnez en una nueva jornada de protestas para exigir reformas políticas y la liberación de los manifestantes presos.



Los partidos de izquierda han convocado una marcha por la emblemática avenida Habib Burguiba de la capital y luego han recorrido las calles Habib Thamer, Ghana, Kamal Ataturk y Palestina coreando consignas como "¡Trabajo, libertad, dignidad nacional!", "El pueblo quiere la caída del régimen" o "La calle es del pueblo", popularizadas durante la Primavera Árabe que sacudió Túnez hace ya diez años, informa el portal Babnet.



El aumento del paro, la marginación y la desigualdad social son una vez más los detonantes de las movilizaciones, que apuntan al gobernante partido islamista Ennahda, al que responsabilizan de la crisis: "¡Ghanuchi, aesino, márchate!", han coreado en referencia al líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi, y a los diez años que llevan los islamistas en el poder.



"Diez años de privaciones, mentiras, corrupción, pobreza e injusticia. Por no hablar de los asesinatos políticos, el oscurantismo y el auge del terrorismo ", han denunciado algunos de los participantes en declaraciones a Kapitalis.



En particular los participantes han denunciado la violencia policial, "una herramienta de represión de este gobierno que no nos representa". En la marcha han estado políticos como Hama Hammami, Zuhair Hamdi o Mohamed Yamur.



La pasada noche se han producido nuevos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de seguridad en barrios de la capital y en otras provincias coincidiendo con la inminente entrada en vigor del toque de queda para combatir el coronavirus. Hasta 632 personas han sido detenidos por los "disturbios", según el Ministerio del Interior.