Texans se reunieron con Josh McCown y Jim Caldwell para puesto de entrenador

EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El proceso de búsqueda de nuevo entrenador en jefe continúa dentro de la franquicia de los Houston Texans con las entrevistas que hicieron al mariscal de campo Josh McCown y Jim Caldwell, de acuerdo a la información ofrecida por el equipo.

Houston firmó con McCown, de 41 años, un contrato de dos temporadas el 4 de noviembre proveniente del equipo de entrenamientos de los Philadelphia Eagles, y se unió a la plantilla activa junto a Deshaun Watson y AJ McCarron.

Caldwell, de 66 años, fue contratado recientemente como asistente con los Miami Dolphins en 2019, pero tuvo que dejar el equipo antes de la temporada para resolver sus problemas de salud. Tuvo marca de 36-30, incluidos los playoffs, como entrenador en jefe de los Detroit Lions (2014-17) y 28-24 como entrenador en jefe de los Indianapolis Colts (2009-11).

McCown se retiró en el 2019 después de 17 años en la NFL y aceptó un trabajo como entrenador de mariscales de campo en una preparatoria en Charlotte, Carolina del Norte, donde jugaban sus hijos. Continuó como entrenador después de retirarse y firmar con los Eagles en 2019.

McCown jugó tres partidos esa temporada, incluida la derrota por el comodín ante los Seattle Seahawks después de que Carson Wentz se fuera en el primer cuarto con una conmoción cerebral.

Cuando McCown firmó con los Texans, se le preguntó si esperaba ser entrenador en el futuro.

"Creo que sí", declaró McCown en noviembre. "Si me hubieras preguntado eso hace 10 años hubiera dicho que no, eso no es lo que quiero hacer a este nivel. Mi sueño al salir de la universidad si no hubiera podido jugar en la NFL era ser entrenador en una escuela aquí en Texas, pero ahora todo es diferente".

El equipo anunció a principios de semana que había entrevistado al coordinador defensivo de los Buffalo Bills, Leslie Frazier; el coordinador ofensivo de Kansas City Chiefs, Eric Bieniemy; el coordinador defensivo de Colts, Matt Eberflus y el asistente de entrenador de Baltimore Ravens, David Culley.