Se retira el veterano presentador estadounidense de informativos Tom Brokaw

Fotografía tomada en septiembre de 2008 en la que se registró al periodista y presentador Tom Brokaw, una de las figuras más prestigiosas de la televisión en Estados Unidos, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Ramin Talaie/Archivo

Nueva York, 22 ene (EFE).- El veterano presentador de informativos de la cadena NBC News Tom Brokaw anunció este viernes su retirada después de haber trabajado para el medio durante 55 años en los que se convirtió en uno de sus rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

"Durante una de las eras más complejas y consecuentes de la historia de EE.UU., una nueva generación de periodistas, productores y técnicos de NBC News está proveyendo al país de importante información oportuna, esclarecedora y crítica, las 24 horas del día. No podría estar más orgulloso de ellos", dijo Brokaw en un comunicado obtenido por el medio Deadline.

El periodista, de 80 años, lideró el programa "NBC Nightly News" como presentador y como director de edición desde 1982 a 2004, y recientemente fue corresponsal especial de NBC.

Nacido en la localidad de Webster, en Dakota del Sur, se licenció por la Universidad de Dakota del Sur y se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la década de los 80, formando parte de los conocidos como "Tres Grandes" de los programas informativos junto con Peter Jennings de ABC News y Dan Rather de CBS News.

Es la única persona que ha presentado los tres programas más importantes de NBC: "Today", NBC Nightly News" y "Meet the Press".

Además, ganó varios premios periodísticos importantes, entre ellos varios Emmy, y recibió la Medalla Presidencial a la Libertad en 2014.

También escribió exitosos libros, incluyendo una obra sobre la caída del expresidente Richard Nixon tras el escándalo de Watergate, y una autobiografía en la que habló sobre la cobertura de importantes eventos como los atentados del 11S.

Pese a retirarse de la televisión, Brokaw afirmó que seguirá trabajando en periodismo impreso.