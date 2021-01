R.Unido.- El líder del Partido Conservador en Gales dimite por una presunta violación de las restricciones

LONDRES, 23 (DPA/EP)



El líder del partido conservador en Gales, Paul Davies, ha dimitido tras una polémica que comenzó cuando fue descubierto mientras supuestamente bebía alcohol en un local, en contra de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus.



Davies indicó este sábado que la disputa por el incidente se había convertido en una "distracción", aunque "por el bien de mi partido, mi salud y mi propia conciencia, simplemente no puedo continuar en el cargo Por lo tanto, renuncio como líder de los conservadores galeses en el Parlamento de Gales con efecto inmediato", ha comunicado.



Davies estaba bebiendo con un grupo de otros políticos en un edificio del Senedd, el Parlamento galés, el 8 y 9 de diciembre, después de que el Gobierno galés impusiera a los pubs la prohibición de servir alcohol.



El incidente ha provocado una ola de condenas que señalaban a Davies por estar aparentemente por encima de las reglas impuestas al público en general.



Davies asegura que no rompió las reglas y que se mantuvo el distanciamiento social. "Lo que hicimos fue tomar algo de alcohol con una comida que calentamos en un microondas, que consistía en un par de copas de vino el martes y una cerveza el miércoles. No violé ninguna normativa", aseguró.