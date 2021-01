RDCongo.- Más de 300 diputados presentan una moción de censura contra el primer ministro de RDC por incompetencia

20/05/2019 El primer ministro de República Democrática del Congo (RDC), Sylvestre Ilunga Ilunkamba, junto con el presidente del país, Félix Tshisekedi POLITICA AFRICA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO INTERNACIONAL TWITTER DE LA PRESIDENCIA DE RDC (@PRESIDENCE_RDC)



Más de 300 diputados han presentado una moción de censura contra el primer ministro de República Democrática del Congo, Sylvestre Ilunga, en el marco de una nueva disputa entre el presidente del país, Felix Tshisekedi, y su predecesor, Joseph Kabila, que cuenta a Ilunga entre sus fieles aliados.



El mes pasado, Tshisekedi tomó medidas para poner fin a una coalición formada con su predecesor que ha limitado la autoridad del presidente desde que asumió el cargo en enero de 2019. Desde entonces, ha persuadido a decenas de diputados a abandonar la alianza de Kabila, que anteriormente había controlado a la mayoría en el Parlamento.



Los diputados firmantes de la moción pertenecen a la nueva agrupación política del presidente, conocida como la Unión Sagrada, que todavía no tiene una mayoría formal en la cámara. Sin embargo, según los firmantes, la presión recae ahora sobre Ilunga, que ahora tiene 48 horas para dimitir o, por el contrario, enfrentarse a la moción.



"Para ser admisible, esta moción tendría que estar firmada por una cuarta parte de los diputados nacionales, por lo que el mínimo requerido es de 125 diputados. Sin embargo, en el presente caso, son 301 diputados los que quieren la salida del primer ministro por fracaso y notoria incompetencia en la conducción de los asuntos de Estado", indica a Radio Okapi el diputado André Mbata.



La mayoría que se arroga la llamada Unión Sagrada no es fácil de certificar. La propia Asamblea Nacional ha recordado que cada diputado debe rellenar formularios y que tienen hasta este sábado para decir a qué partido y a qué campo político pertenecen.



Un proceso, explica Radio Francia Internacional, que revela el nivel de tensiones dentro de los partidos políticos y grupos parlamentarios, divididos en esta cuestión de la pertenencia a la Unión Sagrada, y no solo dentro de las filas de coalición pro Kabila.