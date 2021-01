Perú.- Vizcarra pide aplazar las elecciones en Perú por la segunda ola del coronavirus

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El expresidente peruano Martín Vizcarra ha solicitado este viernes el aplazamiento de las elecciones convocadas para el próximo 11 de abril, a pesar de que él mismo las convocó cuando ejercía como líder del país, pidiendo que se lleven a cabo un mes más tarde cuando la segunda ola del coronavirus que azota el país "ya estará en descenso".



En este sentido, ha asegurado que "en abril no puede haber elecciones", tras lo que ha señalado que "no va a haber ningún problema en que las elecciones sean un mesecito después, en mayo"



Según el exmandatario, si las elecciones se celebraran el 23 de mayo, fecha que él mismo ha propuesto, "vamos a estar en descenso", en referencia a los contagios de coronavirus, que se han disparado en las últimas semanas mientras el país afronta sus segunda ola de COVID-19.



El cronograma que ha planteado Vizcarra, por tanto, contemplaría realizar la segunda vuelta electoral a finales de junio, y "tranquilamente" los resultados saldrían a las dos semanas, ha detallado, según recoge 'El Comercio'.



Vicarra ha remarcado, sin embargo, que "no se trata de postergar las elecciones tres meses, un año, de ninguna manera, así como sube rápido, va a bajar rápido", ha considerado.



A pesar de las dudas que los comicios puedan tener sobre el aumento de contagios, debido a las aglomeraciones que pueden provocar, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó este miércoles que las elecciones se llevarán a cabo según lo previsto.



Perú encara unas elecciones que se perfilan vitales para conseguir una ansiada estabilidad política en el país, después de los recientes sucesos en los que el propio Vizcarra fue destituido de la Presidencia a raíz de una moción de censura del Congreso por su presunta implicación en el caso de corrupción 'Club de la Construcción'.



Vizcarra fue entonces sucedido por el por entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, que se vio obligado a dimitir en una semana después de que la sociedad peruana saliera a las calles a protestar por su investidura en unas manifestaciones que dejaron dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad.



El actual presidente, Francisco Sagasti, es por tanto el cuarto líder que Perú ha visto en los últimos cuatro años.



Vizcarra está a la espera, por otro lado, de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie sobre la exclusión de su candidatura por presuntas irregularidades al presentar su hoja de vida en el proceso de inscripción.



Al respecto, Vizcarra también ha criticado que "el Congreso no solo está contento por haberme sacado de la Presidencia, ahora quiere evitar que postule, qué vergüenza, que ganen en los votos".



Las declaraciones de Vizcarra se producen en medio de un momento de incertidumbre en el que las autoridades están trabajando para establecer unas medidas sanitarias que guíen la futura campaña electoral, mientras ya son varios los candidatos que han comunicado su positivo, el último la opción del Partido Morado, Julio Guzmán.



También la semana pasada se confirmó el contagio del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.