Papa Francisco.- El Papa sufre de nuevo un ataque de ciática y suspende parte de su agenda

22/04/2020 El Papa durante la Misa de Santa Marta SOCIEDAD OFICINA DE PRENSA DE VATICANO



El Papa ha vuelto a sufrir otro ataque de ciática como el que sufrió a finales de año y se ha visto obligado a suspender parte de su agenda prevista para este domingo y el lunes de la próxima semana.



Según ha informado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, el pontífice no presidirá mañana la misa del Domingo de la Palabra de Dios, ni tampoco estará presente el lunes en la oración de las Vísperas por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Además, el encuentro previsto con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, también queda aplazado.



Bruni ha especificado, no obstante, que Francisco sí presidirá el rezo del ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico como todos los domingos a las 12:00 horas.



También por causa de una dolorosa ciática, que se produce cuando una hernia de disco, un espolón óseo en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna vertebral estenosis del conducto vertebral comprimen parte del nervio, el Papa Francisco que cumplió el pasado 17 de diciembre 84 años no pudo celebrar los oficios litúrgicos del Te Deum en acción de gracias por el año que termina el último día de 2020 ni tampoco la primera celebración de 2021.