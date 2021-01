Nueva York amplía los sitios de vacunación mientras se agotan las dosis

El anuncio llega luego de que el estado y la ciudad homónima agotaran todas sus vacunas y se cerraran 15 centros, y no será hasta principios de la próxima semana que se espera llegue el nuevo envío de 250.400 dosis. EFE/EPA/ALBA VIGARAY/Archivo

Nueva York, 23 ene (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este sábado la ampliación de centros de vacunación a través del estado que espera que impacten a comunidades negras y latinas, las más afectadas por la pandemia.

El anuncio llega luego de que el estado y la ciudad homónima agotaran todas sus vacunas y se cerraran 15 centros, y no será hasta principios de la próxima semana que se espera llegue el nuevo envío de 250.400 dosis.

"En el momento en que lleguen las vacunas, nuestro objetivo es ponerlas en los brazos (de la gente) lo antes posible", dijo y aseguró que "250.400 dosis por semana no es suficiente".

Hasta ahora, más de un millón de personas en el estado han recibido su primera dosis de la vacuna.

Otros estados están afrontando también la escasez de vacunas, lo que ha obligado a los centros sanitarios a cancelar miles de citas.

Cuomo exhortó a los neoyorquinos a confiar en la vacuna, a no subestimar al virus al recordar que 144 personas murieron en este estado el viernes debido a la pandemia.

"Si bajamos la guardia, el virus crecerá y nos derrotará", advirtió durante una conferencia de prensa en la que anunció que se expandirán sitios de vacunación a los 33 centros para ancianos bajo la Autoridad de Vivienda pública de la ciudad de Nueva York, a otros complejos de viviendas, más de 300 iglesias y centros culturales.

Indicó además que la tasa de positivo en el estado es de 5,26 % mientras que en la ciudad es de 5,71 %.

Un total de 8.802 pacientes permanecían hoy en hospitales debido a la pandemia, 44 menos que el viernes.

Recordó que la comunidad negra ha sido dos veces más afectada por la covid que los blancos y la latina, 1,5 veces más.

De acuerdo con Cuomo, las tasas de muertes en estas comunidades son más altas porque por años ha persistido el racismo y la discriminación en el sistema de salud.

"Hemos visto grandes disparidades en el sistema de salud y es por eso que mueren. Es un hecho", afirmó el demócrata para luego destacar que la vacuna salvará vidas.

"Cuando las comunidades negra y latina tenían altos porcentajes de muerte, tenían menos acceso a las pruebas" contrario a los ricos, comentó.

La pandemia "ha creado una dinámica diferente en este país: yo lo llamo marea baja en Estados Unidos" lo que ha permitido ver en el fondo "el racismo, la discriminación y la desigualdad", aseguró el gobernador.

"La covid sólo ha exacerbado ese problema. El hecho innegable es que ha matado a las comunidades negras y latinas a un ritmo más alto que la comunidad blanca", sostuvo.

"Entiendo que existe un nivel de escepticismo sobre la vacuna dada la forma en que fue manejada por la Administración (federal) anterior, pero es por eso que Nueva York hizo su propia revisión", indicó al insistir a los neoyorquinos que es segura y que deben vacunarse.