Mediterráneo.- El 'Ocean Viking' cifra en 374 los migrantes rescatados a bordo del barco, entre ellos 21 bebés

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El barco de rescate 'Ocean Viking' ha estimado finalmente en 374 los migrantes rescatados en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, durante la serie de tres rescates que ha efectuado durante las últimas 48 horas.



"De los 374 supervivientes hay 21 bebés, 35 niños, 131 menores no acompañados y dos mujeres embarazadas", ha informado la tripulación del barco, operado por la organización SOS Mediterranée, en su cuenta de Twitter.



"Hemos enviado dos solicitudes de un lugar seguro a las autoridades marítimas libias. Dado que no hemos recibido respuesta, solicitamos el apoyo de las autoridades marítimas maltesas e italianas. El tiempo comienza a empeorar. Necesitamos llegar a un lugar seguro lo más rápido posible", han avisado.



En concreto, este viernes rescató por la mañana a dos embarcaciones en apuros, con unos 140 migrantes a bordo, entre ellos mujeres y niños, y horas después auxilió a otro bote neumático con unas 104 personas en su interior. El jueves, el 'Ocean Viking' rescató a unas 120 personas. Los migrantes proceden de Guinea, Sudán y Sierra Leona.



El 'Ocean Viking' se reincorporó recientemente a las labores de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central después de meses de pausa. Más de medio centenar de migrantes han perdido la vida este año en esta zona cuando intentaban alcanzar las costas del sur de Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Las ONG reivindican su derecho a efectuar rescates mientras critican la inacción de las autoridades europeas, a las que piden al menos que garanticen un mecanismo de desembarco seguro que evite resolver caso por caso el futuro de este tipo de barcos.



Libia es el principal punto de partida de los migrantes y, según las ONG y Naciones Unidas, no puede ser en ningún caso un puerto seguro de desembarco. La OIM ha denunciado en un mensaje en Twitter, sin embargo, que unas 300 personas han sido devueltas a Libia este año, más de 80 de ellas este viernes.