Más de 410.000 ecuatorianos podrán votar en el extranjero el 7 de febrero

Un hombre participa en el primer simulacro electoral de las Elecciones Generales 2021 de Ecuador, el 17 de enero de 2021. EFE/Marcos Pin

Quito, 22 ene (EFE).- Más de 410.000 ecuatorianos residentes en el extranjero podrán sufragar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero en un centenar de recintos electorales habilitados en legaciones de Ecuador en 43 países, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los ciudadanos ecuatorianos empadronados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que tienen luz verde para participar en las elecciones han sido cifrados en 410.239, de una diáspora hasta tres o cuatro veces más grande principalmente repartida en EEUU, España e Italia.

"El 62 % de este padrón electoral se encuentra en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía; el 31 % en Canadá y Estados Unidos; y el 7 % en América Latina, el Caribe y África", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para ello, el CNE ha habilitado 895 juntas receptoras de voto ubicadas en sus países de residencia.

Pese a que la mayor diáspora se encuentra en Estados Unidos, el Ministerio destaca que "el continente europeo concentra el mayor número de ecuatorianos empadronados en el exterior", ello debido a que se trata de migraciones mucho más jóvenes que no han perdido el contacto con su país.

Las principales concentraciones se encuentran en ciudades como Madrid, Barcelona y Murcia, en España, aunque también en la italiana Milán.

Mientras que en Estados Unidos se ubican en Nueva York y Nueva Jersey, y en América Latina en Caracas y Santiago de Chile.

Las migraciones ecuatorianas han estado relacionadas a momentos de crisis en el país, como la que ocurrió a finales de los noventa poco antes del llamado "Feriado Bancario", un suerte de minicorralito que acabó con la dolarización de Ecuador en 2000.

Aunque oficialmente se tenga en cuenta una cifra de alrededor de 1,2 millones de migrantes, en realidad es difícil saber el verdadero alcance del fenómeno dado que muchos no están registrados en consulados o registrado a sus hijos.

Pero debido al alto número de migrantes y al impacto social de la migración, todo el problema es abordado con frecuencia en el proceso electoral y las leyes ecuatorianas los tienen en cuenta para todo tipo de políticas de reinserción y en los planes electorales.

SEIS ASAMBLEISTAS DE LA DIÁSPORA

También son elegidos seis representantes a la Asamblea Nacional por circunscripciones en el extranjero: 2 por la de "Europa, Oceanía y Asia", 2 por la de "Canadá y EEUU", y otros 2 por la de "Latinoamérica, El Caribe y África".

Para estas elecciones generales, se han inscrito ante el CNE una treintena de listas de la diáspora, que en unos casos podrán guardar correlación orgánica o afinidad ideológica con partidos en Ecuador y en otros no.

"El proceso electoral en el exterior ha demandado una gestión coordinada entre el CNE y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, institución que a través de sus 64 oficinas consulares ha implementado las decisiones del CNE en el marco de la Constitución, el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y otras normas aplicables", destaca en ese sentido el comunicado oficial.

Con ese propósito, se han generado instructivos y protocolos, así como coordinado el envío de los kits técnicos y paquetes electorales a las oficinas consulares de Ecuador alrededor del mundo.

La ejecución del proceso se desarrolla este año con mayor dificultad por las condiciones de pandemia, y dado que en numerosos países los votantes podrían encontrarse restricciones de movimiento.

El Ministerio también ha dado instrucciones para que el voto sea ejercido bajo condiciones de bioseguridad, que tendrán en cuenta las leyes locales y las implementadas por Ecuador en las mesas electorales.