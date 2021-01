Mariola Orellana asegura que el próximo proyecto sobre Lola Flores será abrir un museo

08/05/2018 Totalmente recuperado de su problema de salud, Antonio Carmona disfrutó de la compañía de su pareja en los premios Ortega y Gasset y reconoció que está totalmente "ready" para retomar su día a día sobre el escenario EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 23 (CHANCE)



Mariola Orellana anuncia que el próximo proyecto sobre Lola Flores será un museo. La representante, al ser preguntada por el anuncio de la faraona que ha causado tanto revuelo, avanzaba cuáles van a ser los próximos proyectos: "Date cuenta que ahora viene el museo, ahora se está preparando un documental que lleva tiempo, un musical... hay varios proyectos que se llevan cocinando años y que bueno, son muy difícil de llevar a cabo por la figura que es y porque las hijas son muy perfeccionistas en ese sentido. Llevamos arrastrando ya varios proyectos con Lola, el siguiente va a ser el museo. Este ha sido el primero que ha salido en 27 años con el consentimiento de ellas y la verdad es que estamos muy contentos y sobretodo que hayan contado, vamos, nos da exactamente igual lo que digan* poner otra vez la figura de Lola otra vez arriba... lo siento por el que le moleste, pero eso ha sido un milagro".



Madre de Marina Carmona, no ha dudado en acudir a uno de los conciertos de su hija para darle el apoyo en estos momentos tan complicados: "No te voy a decir que me parezca maravilloso que lo hagan. Ellas son libres y mayores y tienen que hacer lo que quieran, pero mundialmente estamos en un momento difícil para todo lo que sea artístico y que hagan esto no es una necesidad vital, pero claro, en qué momento, pero llevan dentro y lo hacen muy bonito las dos y las tenemos que apoyar en lo que hagan porque son un pedazo de artistas".



Por último, quiso mandar todo el cariño a Bertín Osbone y Fabiola tras su separación: "Yo mando todo el amor y el cariño a los dos, por lo que he oído lo están haciendo bien y con mucho cariño y les mando desde aquí todo el amor y los quiero muchísimo".