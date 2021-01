Los Clippers amplían su racha victoriosa y Trae Young encesta 43 puntos

El español de Timberwolves Ricky Rubio (d) avanza con el balón frente a De'Andre Hunter de Atlanta Hawks. EFE/Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 23 ene (EFE).- La jornada de la NBA mantuvo a los Clippers de Los Ángeles en el camino ganador, tras conseguir su sexta victoria consecutiva, en una jornada en la que Trae Young aportó 43 puntos, su máximo registro de la temporada, y se erigió en el protagonista del triunfo de los Atlanta Hawks.

Los aleros Kawhi Leonard y Paul George anotaron 31 y 29 puntos, respectivamente, y los Clippers vencieron 120-106 a los Thunder de Oklahoma City para su sexta victoria consecutiva.

El jugador congoleño nacionalizado español Serge Ibaka anotó 17 puntos y 11 rebotes para ayudar a los Clippers a mejorar su marca a 12-4, empatando a los Lakers con el mejor récord de la NBA.

Si de líderes se trata, los Filadelfia Sixers (11-5) también consolidaron el suyo en la División Atlántico y en la Conferencia Este al ganar 122-110 a los Boston Celtics por segundo partido consecutivo.

El pívot camerunés Joel Embiid aportó doble-doble de 38 puntos y 11 rebotes, mientras que el alero Tobías Harris encestó 23 tantos y base australiano Ben Simmons tuvo doble-doble de 15 anotaciones y repartió 11 asistencias.

Young, que anotó 25 puntos en la primera mitad, logró su mejor marca de la temporada (43 puntos) y lideró a los Hawks a superar como visitantes 98-116 a los Timberwolves de Minnesota.

El pívot suizo Clint Capela aportó un triple-doble de 13 puntos, 19 rebotes y 10 tapones.

Capela tuvo seis bloqueos en la primera mitad y los jugadores de los Hawks en el banquillo se pusieron de pie y aplaudieron cuando logró el décimo, en el último cuarto.

El jugador europeo se convirtió en el tercero en la historia de los Hawks con 10 tapones en un partido, uniéndose al pívot Dikembe Mutombo y al ala-pívot Josh Smith.

El escolta Zach LaVine tuvo 25 puntos y nueve asistencias con los Bulls de Chicago, que vencieron a domicilio a los Hornets de Charlotte y consiguieron su tercer triunfo consecutivo tras recibir también el apoyo del ala-pívot finlandés Lauri Markkanen (23 puntos) y el base Coby White (18 tantos).

Los Hornets tuvieron al alero Gordon Hayward de líder que aportó 34 puntos, pero no fueron suficientes para evitar la cuarta derrota consecutiva.

El base esloveno Luka Doncic y los Mavericks de Dallas están aprendiendo a mantener la calma cuando el partido se intensifica, y eso resultó significativo contra los San Antonio Spurs.

Doncic siguió con su baloncesto completo que se vio reflejado en el doble-doble de 36 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes con los que ayudó a los Mavericks resistieron un ataque tardío para vencer 117-122 y lograron su segundo triunfo consecutivo después de una racha de tres derrotas seguidas.

El base Collin Sexton tuvo 25 puntos y nueve asistencias con los Cavaliers de Cleveland, que superaron 125-113 a los Nets de Brooklyn por segundo partido consecutivo en tres días.

Los pivotes, Andre Drummond, que logró un doble-doble de 19 tantos y 16 rebotes, y el reserva Jarret Allen, adquirido de los Nets en el acuerdo de cambio del escolta James Harden, de los Rockets de Houston, el 14 de enero, tuvo 19 puntos y seis rebotes.

Los Nets fueron liderados por el base Kyrie Irving, con 38 puntos, mientras que Harden aportó doble-doble de 19 tantos y 11 asistencias, que no fueron suficientes a la hora de compensar la ausencia del alero Kevin Durant, que tuvo descanso.

El pívot serbio Nikola Jokic consiguió 31 puntos y 10 rebotes como mejor anotador de los Nuggets de Denver, que en la prórroga vencieron a domicilio 126-130 a los Suns de Phoenix y lograron la tercera victoria en los últimos cuatro partido para ponerse con marca de 8-7

Los Toronto Raptors se tomaron revancha y derrotaron al Miami Heat por 101-81 después que el escolta-alero Norman Powell, que salió de titular por el lesionado Kyle Lowry, aportó 23 puntos y el ala-pívot camerunés Pascal Siakam logró un doble-doble de 15 tantos y 14 rebotes.

La franquicia canadiense se impuso de principio a fin y se terminó quedando por el triunfo que no habían podido conseguir el pasado miércoles cuando perdieron por 102-111.

El Heat tuvo el liderazgo del base reserva Kendrick Nunn, que anotó 22 tantos, pero los campeones defensores de la Conferencia Este, plagados de lesiones, encestaron sólo siete de 31 triples y perdieron por cuarta vez en seis partidos.

El base DeAaron Fox aportó 22 puntos y los Kings de Sacramento derrotaron 103-94 a los Knicks de Nueva York y cortaron racha de cuatro derrotas consecutivas.

El base Malcolm Brogdon, que aportó 23 puntos, anotó un triple decisivo con 2.8 segundos por jugarse en el tiempo de prórroga y los Pacers de Indiana derrotaron 120-118 a los Magic de Orlando.

El escolta Eric Gordon lideró el ataque con 20 puntos y los Houston Rockets ganaron de visitantes 102-103 a los Detroit Pistons, en duelo de equipos perdedores para romper racha de tres derrotas seguidas.

La jornada también dejó los aplazamientos de los partidos que tendrían que haber disputado Milwaukee contra Washington y Portland ante Memphis, llegando a 20 los que no se han podido jugar debido a los protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA.