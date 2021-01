Lanús tuvo su peor actuación en el certamen y dejó escapar el título

El jugador de Lanús José Sand recibe la medalla de Subcampeones hoy, al término del partido ante Defensa y Justicia por la final de la Copa Sudamericana en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina). EFE/ Nicolás Aguilera/POOL

Buenos Aires, 23 ene (EFE).- Lanús cayó sin atenuantes por 0-3 ante Defensa y Justicia en la final argentina de la Copa Sudamericana 2020 y dejó escapar la oportunidad de sumar su tercer título internacional y el séptimo de su historia.

La explicación fundamental para esta derrota en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba es que el equipo fue una sombra de la que consiguió llegar a la final y nunca estuvo a la altura de este encuentro definitorio.

Los tantos de Adonis Frías (m. 34), Braian Romero (m.62) y Washington Camacho (m.92) fueron tres dagas que se clavaron en el corazón granate que perdió su segunda final internacional luego del encuentro definitorio ante Atlético Mineiro en la Copa Conmebol 1997.

En nombres propios dos integrantes de este plantel sintieron por partida doble esta caída: el entrenador Luis Zubeldía que a sus 40 años dejó escapar la oportunidad de ganar su primer título y José Sand, el experimentado delantero que planifica su despedida del fútbol para junio y quería ganar este torneo con Lanús.

Tras esta derrota, las vitrinas del 'Granate' quedaron con dos conquistas internacionales (Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013) y cuatro trofeos locales (Torneos de Primera División 2007 y 2016, Supercopa Argentina 2016 y Copa Bicentenario 2016).

"Este club tiene una historia rica, hecha desde abajo, y eso lo hace grande. Todos nosotros debemos estar a la altura de esa historia, especialmente de la reciente", había expresado el entrenador Luis Zubeldía en la previa y evidentemente no lo lograron.

La ausencia de un delantero experimentado como Lautaro Acosta, por acumulación de amonestaciones, terminó siendo un factor determinante en la final.

En el primer tiempo fallaron los circuitos de fútbol en Lanús que nunca pudieron asistir a los delanteros Nicolás Orsini y José Sand.

Pedro De la Vega sintió la responsabilidad de liderar el fútbol del equipo 'granate', y tanto Tomás Belmonte como Facundo Quignon fueron superados por los mediocampistas del Halcón.

El tanto de Adonis Frías en el minuto 34 sirvió para ratificar el buen rendimiento de Defensa y Justicia, sumado a los desacoples defensivos de Lanús.

En el segundo tiempo, Zubeldía intentó rotar el banquillo y buscar respuestas en los ingresos de Franco Orozco, Facundo Pérez y la experiencia de Fernando Belluschi.

Pero en el segundo tiempo, más precisamente en el minuto 62, una falta de coordinación en un pase atrás de Alexis Pérez le sirvió el balón en el área al goleador Braian Romero, que no perdonó y amplió la ventaja.

Si hasta ese momento no había existido reacción de Lanús, el resto del complemento fue más de lo mismo y ni el ingreso de Lucas Besozzi pudo revertir una historia que, para colmo para el 'Granate', tuvo el tercer tanto de Washington Camacho en el epílogo del partido.

Duro golpe para un Lanús que no pudo con el invicto de Defensa y Justicia, tuvo su tarde negra y dejó escapar, por lejos, la oportunidad de volver a alzar la Copa Sudamericana.