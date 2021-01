Juicio político de Trump comenzará la semana del 8 de febrero, dice líder del Senado

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS21 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano general de un vehículo policial yéndose de una calle frente al Capitolio2. Primer plano del Capitolio de Estados Unidos WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS22 DE ENERO DE 2021FUENTE: UNITED STATES SENATERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. SOUNDBITE 1 - Chuck Schumer, líder de la mayoría Demócrata en el Senado (hombre, inglés, 21 seg.): "Después de eso los líderes de la cámara y la defensa tendrán un periodo para redactar sus escritos legales, tal y como lo hicieron en juicios anteriores. /// Luego, una vez redactados los escritos, se iniciará la presentación por las partes la semana del 8 de febrero" "After that, both the House managers and the defense will have a period of time to draft their legal briefs, just as they did in previous trials. Then, once the briefs are drafted, presentation by the parties will commence the week of February the 8th." 4. Plano medio de Chuck Schumer, líder de la mayoría Demócrata en el Senado WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS6 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 5. Plano general de seguidores de Donald Trump en las escaleras del Capitolio6. Plano general de seguidores de Donald Trump en las escaleras del Capitolio WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS22 DE ENERO DE 2021FUENTE: UNITED STATES SENATERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. SOUNDBITE 2 - Chuck Schumer, líder de la mayoría Demócrata en el Senado (hombre, inglés, 17 seg.): "No tiene sentido que un presidente o cualquier funcionario pueda cometer un crimen atroz contra nuestro país y se le permita evadir la responsabilidad y una votación para inhabilitarlo de ocupar futuros cargos. No tiene sentido." "It makes no sense whatsoever that a president or any official could commit and heinous crime against our country and then be permitted to resign so as to avoid accountability and a vote to disbar them from future office. It makes no sense." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. Travelling de Donald y Melania Trump saliendo de la Casa Blanca JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2021FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano general de Donald y Melania Trump llegando a la base aérea militar Andrews10. Travelling de Donald y Melania Trump en la base aérea militar Andrews, subiendo al escenario11. Plano general de Donald Trump y su esposa Melania en el escenario12. Plano medio de Donald Trump y su esposa Melania en el escenario13. Plano medio de Donald Trump y su esposa Melania saludando a la gente14. Travelling de Donald y Melania Trump subiendo al Air Force One 15. Plano medio de Donald Trump y Melania Trump despidiéndose ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La acusación contra Trump será enviada al Senado de EEUU el lunes, dice líder demócrataWashington, 22 Ene 2021 (AFP) - El acta de la acusación contra el expresidente estadounidense Donald Trump, inculpado por la Cámara de Representantes por "incitar a la insurrección", será enviada al Senado el lunes, informó el jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes", dijo en un debate en el hemiciclo Schumer, que desestimó críticas de republicanos que afirman que Trump no puede ser sometido a un juicio político ya que no está en el poder. Este es el segundo proceso contra el exmandatario republicano, que esta vez está acusado de incitar a sus simpatizantes para que tomaran el Capitolio el 6 de enero. Esta etapa consiste en la lectura de los cargos, lo que marca la apertura oficial del proceso, pero no está claro cuándo tendrán lugar los debates. "Va a haber un juicio en el Senado de Estados Unidos y se va a votar si se condena" a Trump, que el miércoles abandonó Washington sin asistir a la ceremonia de toma de posesión de su sucesor, Joe Biden.En el primer proceso en su contra -que terminó en febrero de 2020 con su absolución-, el entonces presidente fue acusado de pedirle a Ucrania que investigara actos de presunta corrupción vinculados a Biden, su rival político de cara a la elección que finalmente perdió. Entonces, Trump contó con el apoyo casi total de su partido, pero tras los incidentes del 6 de enero y después de su tenaz campaña para impugnar los resultados de las elecciones, este respaldo se ha resquebrajado. Esta semana, el líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, dijo en el Capitolio que Trump "provocó" a la turba que tomó el edificio. bur-an/dga ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Juicio político de Trump comenzará la semana del 8 de febrero, dice líder del SenadoWashington, 22 Ene 2021 (AFP) - El juicio político del expresidente estadounidense Donald Trump comenzará en la segunda semana de febrero en el Senado, luego del envío el próximo lunes del acta de acusación de la Cámara de Representantes, dijo el viernes el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer."Una vez redactados los expedientes, la presentación de las partes comenzará la semana del 8 de febrero", dijo Schumer a sus colegas en el Senado. Este programa equivale a posponer el juicio dos semanas, lo que permitirá a la Cámara Alta confirmar los nombramientos del presidente demócrata Joe Biden y, eventualmente, votar el multimillonario paquete económico por la pandemia del coronavirus impulsado por la Casa Blanca.mlm-ad/rsr