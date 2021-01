Italia.- Italia ordena a TikTok intensificar las restricciones de edad tras la muerte de una menor en un reto

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El organismo de control de protección de datos de Italia ha ordenado este viernes a la red social TikTok intensificar las restricciones de edad en su aplicación después de que una menor haya muerto al parecer por participar en uno de los retos virales que circulan en la plataforma.



La niña se colocó un cinturón en el cuello y apretó para participar en el "Black Out Challenge", una prueba de asfixia extrema en la que se trata de aguantar el máximo tiempo posible sin respirar, por lo que las autoridades italianas han abierto un expediente por "incitación al suicidio" a la plataforma.



La familia de la menor de 10 años la encontró, tras lo que fue trasladada urgentemente al hospital, donde sin embargo los médicos no pudieron hacer nada por ella y declararon su muerte cerebral.



Según 'La Repubblica', la red social ha emitido un comunicado en el que asegura que se trata de "un evento trágico" y en el que han extendido el pésame a la familia.



"La seguridad de la comunidad de TikTok es nuestra máxima prioridad, estamos a disposición de las autoridades competentes para cooperar en sus investigaciones", han asegurado.



En este sentido, la Autoridad de Protección de Datos italiana ha exigido a TikTok que suspenda inmediatamente las cuentas para las que no pueda verificar la edad del usuario.



Por su parte, el alcalde de Palermo, ciudad donde residía la menor, se ha mostrado "en shock" y ha asegurado que es necesario un debate sobre el uso que los jóvenes hacen de los teléfonos y las redes sociales a través de una publicación en Facebook.