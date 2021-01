20/02/2020 Iñaki Urdangarin celebra el tercer grado junto a toda su familia . MADRID, 23 (CHANCE) Desde que a Iñaki Urdangarin le dieron el tercer grado penitenciario, no se habla de otra cosa. Bueno, la verdad es que se ha criticado mucho la información que se publicó acerca de la vacuna que le habían puesto para protegerle del Covid. Sin desviarnos, el día que el exjugador de baloncesto recibió este tercer grado tan deseado, sabemos qué hizo y con quién. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD OSCAR ORTIZ



Desde que a Iñaki Urdangarin le dieron el tercer grado penitenciario, no se habla de otra cosa. Bueno, la verdad es que se ha criticado mucho la información que se publicó acerca de la vacuna que le habían puesto para protegerle del Covid. Sin desviarnos, el día que el exjugador de baloncesto recibió este tercer grado tan deseado, sabemos qué hizo y con quién.



El marido de la Infanta Cristina se fue hasta la casa de su cuñada, la Infanta Elena. De esta manera la reunión con toda la familia se produjo allí y se demostró que no hay esa mala relación que todo el mundo insinuaba... por lo que Urdangarin y la hermana de su mujer tienen una relación muy favorable.



En estas imágenes podemos ver como Miguel Urdangarin entra en el portal de su tía deseando reencontrarse con su padre después de todos estos meses alejado de él. Aunque no le abrieron con inmediatez, el joven no tuvo reparo en esperar porque estaba especialmente emocionado al volver a ver a su padre.



Una de las personas que más nos extrañó verla aparecer en esa reunión fue Victoria Federica, que lo cierto nunca ha demostrado públicamente tener cariño a sus tíos y primos... pero la pareja de Jorge Bárcenas no se quiso perder este reencuentro y llegaba a media tarde a celebrar la concesión del tercer grado de Urdangarin.



Después de un día lleno de emociones, Iñaki Urdangarin abandonaba la casa de la Infanta Elena rumbo al CIS Melchor Rodríguez García en Alcalá de Henares, donde está para el pasado 13 de enero. Minutos más tardes era Cristina de Borbón quien abandonaba la casa de su hermana en Madrid, donde lleva un tiempo para estar más cerca de su marido ahora que puede disfrutar de la semilibertad.