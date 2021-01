Honduras inicia una atípica campaña para elecciones primarias por la pandemia

Simpatizantes del Partido Liberal ondean banderas y gritan arengas durante una concentración hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 23 ene (EFE).- La campaña electoral para los comicios primarios en Honduras que se celebrarán en marzo arrancó este sábado de forma atípica por la pandemia de la covid-19, con actividades de los precandidatos para las elecciones generales de noviembre de este año.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras indicó hoy en un comunicado que la propaganda debe desarrollarse en "igualdad de condiciones" y pidió a los precandidatos a "respetar los límites de gasto fijados por ley", para lo cual "es imprescindible" que la Unidad de Política Limpia fiscalice los recursos utilizados, para garantizar que su origen sea "cierto y lícito".

Los comisionados del CNE hicieron un llamado a que la campaña electoral promueva "la construcción democrática que desde el Consejo Nacional Electoral impulsamos".

Las elecciones primarias, que no son obligatorias, se celebrarán el próximo 14 de marzo con la participación de tres de los catorce partidos legalmente inscritos, mientras que las generales se llevarán a cabo en noviembre de este 2021.

ENORME DIFICULTADES

Todos los aspirantes podrán llevar a cabo desde hoy actividades como entrega de calcomanías, carteles y otros objetos, además, reuniones con dirigentes y activistas de campaña, según el CNE.

Los comisionados del CNE aseguraron estar conscientes de las "enormes dificultades" que representa la emergencia por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, por lo que hicieron un llamado de "conciencia" a los movimientos políticos y precandidatos a tomar las medidas necesarias para prevenir la propagación de la enfermedad, que en Honduras ha dejado 3.439 muertos y 139.182 contagios.

Exhortaron a los partidos políticos a que "respeten las medidas de bioseguridad" y recordar que "el sujeto histórico de todo proceso político es el ser humano, y, por lo tanto, es fundamental, ante todo, preservar la integridad de la vida".

Unos 4,8 millones de hondureños podrán votar en las primarias para elegir a los candidatos para unos 2.990 cargos, entre ellos el de presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales y 128 diputados.

Además, serán elegidos 128 candidatos para diputados suplentes ante el Parlamento local y 20 propietarios e igual número de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

PITAZO INICIAL

Aunque el pitazo oficial para el inicio de la campaña tiene lugar hasta hoy, diversos movimientos políticos están embarcados desde diciembre del año pasado en el proselitismo con recorridos por diversas zonas y con propaganda a través de las redes sociales, pese a la emergencia por la covid-19 y los devastadores daños que sufrió el país por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, en noviembre pasado.

El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, aspirante por el Partido Nacional (en el poder), y el opositor Luis Zelaya, del partido Liberal, no han precisado donde estarán hoy como parte sus respectivas campañas.

Los liberales Darío Banegas, diputado en el Congreso Nacional, y Yani Rosenthal, exministro hondureño que estuvo preso tres años en Estados Unidos condenado por lavado de dinero ligado al narcotráfico, también aspiran a la candidatura presidencial.

Además de Asfura, en el Partido Nacional figura como aspirante Mauricio Oliva, titular del Parlamento de Honduras, quien inició sus actividades políticas en el departamento de Olancho, en el oriente del país.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) también irá a elecciones primarias, con Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, depuesto en junio de 2009 por un golpe de Estado, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía, Eduardo Reina, Nelson Ávila y Wilfredo Méndez.

Los partidos minoritarios, la Democracia Cristiana, Unificación Democrática, Innovación y Unida Social Demócrata (PINU-SD), Anticorrupción y Alianza Patriótica Hondureña, no participarán en las internas, sino que acudirán directamente a las generales de noviembre, en las que se elegirá al nuevo presidente de Honduras para el período 2022-2026.

Tampoco lo hará el Frente Amplio, el partido de Centro Social Cristianos, la Nueva Ruta De Honduras, el partido Salvador De Honduras, el Liberación Democrático de Honduras y Todos Somos Honduras.