Guatemala vence a Puerto Rico en fogueo para eliminatorias rumbo a Catar 2022

El jugador de Guatemala Darwin Lom (d) disputa el balón con Nicolás Cardona de Puerto Rico hoy, en un partido amistoso disputado en el estadio Nacional Doroteo Guamuch en Ciudad de Guatemala. EFE/Douglas Suruy

Guatemala, 22 ene (EFE).- La selección de fútbol de Guatemala superó este viernes por 1-0 a su similar de Puerto Rico con un solitario gol del delantero Darwin Lom, en un choque amistoso como preparación para ambos países para la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

La anotación de Lom llegó al minuto 66 de juego mediante un cabezazo del artillero, quien juega en el California United Strikers de la segunda división estadounidense, en un tiro libre cobrado por su compañero, Marvin Ceballos.

Lom marcó así el único tanto de la noche, en un encuentro celebrado en el estadio Mateo Flores de la Ciudad de Guatemala, sin público debido a las restricciones de la covid-19.

Guatemala, dirigido por el entrenador Amarini Villatoro, dominó prácticamente todo el partido peso careció de puntería, especialmente en la segunda parte.

Puerto Rico, por su parte, se encerró en su campo en defensa y buscó alguna opción al contragolpe, pero culminó el duelo sin disparos al arco del portero guatemalteco, Kevin Moscoso.

A diferencia de Moscoso, el guardameta puertorriqueño, Cody Laurendi, sí tuvo mucho trabajo y en al menos dos ocasiones evitó el grito de gol de Guatemala por intentos de Rudy Barrientos y el mismo Darwin Ilom.

Guatemala mejoró en la segunda parte con el ingreso del centrocampista Marvin Ceballos, mundialista sub 20 en la Copa del Mundo de la categoría en Colombia en 2011, pero fue insuficiente para hacer más daño al equipo caribeño, dirigido por el costarricense Elgy Morales.

El seleccionado centroamericano contó con varias ausencias ya que el encuentro no se disputó en una fecha programada para amistosos por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Puerto Rico venía de ganar en otro duelo amistoso este martes por 0-1 a República Dominicana en Santo Domingo, con un tanto de Sidney Rivera, de penal, quien también jugó este viernes.

Guatemala se prepara para comenzar en marzo próximo las eliminatorias al mundial de Catar 2022 por el área de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de fútbol (Concacaf). El equipo está en el Grupo C junto a las selecciones de Curacao, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas.

Puerto Rico disputará la eliminatoria de la Concacaf en el Grupo F junto a las selecciones de Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana y Bahamas.

Guatemala y Puerto Rico buscan participar en su primera Copa del Mundo, pues hasta la fecha ninguno de los dos países ha conseguido su billete a un Mundial en categoría absoluta.