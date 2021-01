Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Espanyol cae en Girona y el Mallorca le caza en el liderato

23/01/2021 Girona - Espanyol. El Espanyol tropezó (1-0) en su visita al Girona este sábado en la jornada 22 de LaLiga SmartBank y no supo responder a la victoria poco antes del Mallorca en Vallecas (1-3), con lo que el líder perico ve a los baleares empatados en lo alto de la tabla. DEPORTES FÚTBOL DEPORTES FÚTBOL LIGA 2ª DEPORTES LALIGA



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Espanyol tropezó (1-0) en su visita al Girona este sábado en la jornada 22 de LaLiga SmartBank y no supo responder a la victoria poco antes del Mallorca en Vallecas (1-3), con lo que el líder perico ve a los baleares empatados en lo alto de la tabla.



En Montilivi, el derbi catalán dejó la derrota del Espanyol en el inicio de la segunda vuelta, como entre semana en Copa del Rey. A los de Vicente Moreno les falló la puntería y el Girona, con mucha calidad también, sí convirtió por medio de Pablo Moreno antes del descanso. Un gol que valieren los tres puntos para los de Francisco, con 33 a las puertas de la zona de promoción.



El Espanyol se fue de vacío también por culpa de Juan Carlos, que paró y mucho. Embarba lideró el asedio inicial, igual al de la reanudación de la segunda parte. Samu Saiz fue el incansable creador de un Girona capaz de generar peligro y convertir. Raúl de Tomás también se desquició, con Jordi Calavera sacando bajo palos un gol cantado. Nico y Javi Puado tampoco acertaron.



Poco antes, el Mallorca no solo ganó sino que le valió para recortar y cazar al líder en 45 puntos. Los de Luis García Plaza salieron de un bache peligroso de tres jornadas sin ganar en una plaza exigente ante un Rayo en buen momento. Los madrileños sin embargo se lo olvidaron en el vestuario y en 20 minutos estaba el 0-3 en contra.



Amath, Prats y Salva Sevilla hicieron los tantos, que pudieron ser más, y el Rayo solo pudo recortar por medio de Advíncula. Los de Vallecas reclamaron un penalti por un ojo morado de Isi, pero al VAR no le llamó la atención. Iraola terminó expulsado y su Rayo incapaz de evitar el frenazo a su buena racha, aún en zona de promoción.



Además, la jornada de tarde de este sábado dejó también el triunfo (2-0) del Lugo sobre el Tenerife. El conjunto gallego se adelantó pronto por medio de Cristian Herrera y en el inicio del segundo tiempo volvió a castigar con Hugo Rama. El Lugo rompe una mala dinámica y el conjunto canario pierde una buena.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 22.



-Viernes.



Fuenlabrada - Alcorcón 0-0.



Albacete - Real Zaragoza 1-0.



-Sábado.



Rayo Vallecano - Mallorca 1-3.



Girona - Espanyol 1-0.



Lugo - Tenerife 2-0.



Málaga - Ponferradina 20:30.



-Domingo.



Almería - Sabadell 14:00.



Logroñés - Real Oviedo 16:00.



Castellón - Sporting 18:15.



Las Palmas - Leganés 20:30.



-Lunes.



Cartagena - Mirandés 21:00.