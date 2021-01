Fútbol/Primera.- (Previa) El Sadar pone en juego Europa y el descenso en el Osasuna-Granada

Celta y Eibar enfrentan sus malas rachas



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Granada visita este domingo El Sadar (14.00 horas) con el objetivo de acercarse a los puestos europeos ante un Osasuna que busca salir del descenso, en el reencuentro de los dos equipos solo 12 días después, en una vigésima jornada de LaLiga Santander en la que el Celta quiere dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas ante un Eibar necesitado (18.30 horas).



Los de Diego Martínez, que siguen adelante en las tres competiciones en las que empezaron la temporada, se garantizaron su presencia en octavos de Copa el pasado fin de semana en Málaga (1-2) y entre semana consiguieron salvar un punto, con uno menos, ante el Villarreal (2-2) en partido liguero.



Así, tras el carrusel de encuentros del inicio de 2021, son séptimos con 28 unidades, a solo dos de las que marcan la zona continental. Atrás quedan las derrotas ante Eibar y Barcelona, solventadas con la victoria precisamente hace 12 días ante los navarros (2-0), en el choque aplazado de la cuarta jornada, y el empate ante los castellonenses.



Ahora, el conjunto rojillo, penúltimo con 16 puntos, tratará de 'vengarse' ante los andaluces en busca de un triunfo que podría permitirles alcanzar la zona de salvación, a solo dos unidades. Los de Jagoba Arrasate no vencen en LaLiga desde un lejano 24 de octubre, y solo han sumado seis puntos en 13 partidos, el último de ellos precisamente esta semana ante el Valencia (1-1).



Los sancionados Yan Eteki y Yangel Herrera y los lesionados Maxime Gonalons, Neyder Lozano y Aarón Escandell no estarán disponibles en el conjunto nazarí, mientras que los navarros no podrán contar con Nacho Vidal, por acumulación de tarjetas, ni con Darko Brasanac, Chimy Ávila, Rubén Martínez y Aridane Hernández, por lesión.



Por su parte, en Balaídos, el Celta necesita poner fin a una serie de tres derrotas consecutivas en LaLiga, entre las que se ha intercalado también la dura eliminación en Copa del Rey ante un Segunda B como el Ibiza (5-2). Los tropiezos ante el Real Madrid (2-0), el Villarreal (0-4) y el Real Betis (2-1) han frenado la velocidad de crucero de los del 'Chacho' Coudet, que habían llegado a enlazar seis triunfos en siete partidos y que han acusado la ausencia de su gran estrella, Iago Aspas.



El equipo vigués es undécimo con 23 unidades, cuatro más que su rival de este domingo, un Eibar (19) que también arrastra dos derrotas seguidas ante Levante (2-1) y Atlético (1-2) y que busca tres puntos que le permitan poner distancia con la zona de quema, dos por debajo.



Los gallegos, el tercer conjunto más goleado de la categoría (30), tendrán que reponerse a las bajas de Denis Suárez, David Juncà y Sergio Álvarez y se mantendrán pendientes del estado de Aspas, Lucas Olaza y Jeison Murillo. Los de José Luis Mendilibar, mientras, tendrán la sensible baja de Arbilla, pero recuperan a Cote, Bryan Gil y Rober Correa.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Osasuna - Granada. Estrada Fernández (C.Catalán) 14.00 horas.



Elche - FC Barcelona. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 16.15 horas.



Celta - Eibar. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30 horas.



Atlético - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00 horas.