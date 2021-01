Fútbol/Primera.- Previa del Elche CF - FC Barcelona

El Elche quiere dejar atrás las goleadas del Barça



BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El Elche CF recibe este domingo en el Martínez Valero al FC Barcelona, en un duelo de la jornada 20 de LaLiga Santander en el que pretende dejar atrás las más recientes goleadas encajadas ante los blaugranas y de paso coger aire y poder salir del descenso, ante un Barça que no contará con el sancionado Leo Messi.



Desde la temporada 2014/15 que el Elche no militaba entre los mejores, y en aquella ocasión el Barça pasó como un huracán por el Martínez Valero, tanto en LaLiga (0-6) como en octavos de la Copa del Rey (0-4).



Dos goleadas claras. En la de LaLiga, Messi firmó dos goles. En la Copa, descansó y ni estuvo convocado. Así que el Barça ha demostrado no necesitar a su ahora capitán, que está sancionado por su expulsión en la Supercopa de España, para doblegar a los ilicitanos.



Sin duda, la ausencia de Messi marcará el partido. El Barça deberá mutar y encontrar nuevas fórmulas, mientras que en el Elche saben que no tendrán que anular la "magia" del argentino, como describió su técnico, Jorge Almirón, en la previa del choque.



Habrá cambios en el Barça, con la recuperación de Sergiño Dest y con algunos titulares cansados por el hecho de haber jugado una nueva prórroga, esta vez en la Copa del Rey. Los blaugranas se fueron al tiempo extra en 'semis' y final de la Supercopa de España, perdida ante el Athletic Club. Y, en su estreno copero, el Cornellà les forzó ir a la prórroga, donde Ousmane Dembélé fue clave para evitar la tanda de penaltis. Ahora, se medirán al Rayo Vallecano, 'verdugo' del Elche en la Copa.



Los ilicitanos se pueden centrar ya en esta Liga Santander, donde ocupan de momento una de las plazas de descenso. Un 'de momento' claro porque tienen que recuperar dos partidos aplazados en su día, entre ellos el del Camp Nou de la primera vuelta.



Los de Almirón llegan a este choque tras esa eliminación copera y de dejarse empatar el último partido en LaLiga Santander. Se adelantaron en el José Zorrilla con doblete de Josan en la primera parte, pero el Real Valladolid, rival directo en la lucha por la permanencia, empató en el minuto 89 del choque.



Un golpe anímico, difícil de encajar, ya que son 12 las jornadas que hace que no ganan en la competición doméstica. Eso sí, van sumando empates y en Elche confían en hacer una segunda vuelta mejor. Ganar al Barça, sin duda, sería dar un empujón increíble hacia esa anhelada salvación.



El Barça, por su parte, quiere seguir con la escalada y la remontada. El Atlético de Madrid parece un líder sólido, pero si los de Ronald Koeman quieren volver a dominar en LaLiga, no se pueden permitir fallos. Y por orgullo, no pueden dejar de intentar atrapar a los rojiblancos.



Fue el 9 de enero cuando el Barça jugó su último duelo liguero. Y fue un 0-4 en Granada con el que disiparon muchas dudas. Tras la aventura en la Supercopa y en la Copa, los culés regresan a LaLiga y quieren seguir en el buen camino dejado, recoger las migas de buen fútbol y amasar un triunfo en una ciudad de Elche que pide más a los suyos. Exigencia y necesidad contra altibajos y presión por no fallar más.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ELCHE CF: Édgar Badía; Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Mojica; Raúl Guti, Iván Marcone, Pere Milla; Josan, Boyé y Rigoni.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Dembélé, Griezmann, Pedri; y Braithwaite.



--ÁRBITRO: Pizarro Gómez (C. Madrileño).



--ESTADIO: Estadio Martínez Valero.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.