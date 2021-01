Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Valencia

El Atlético quiere la séptima consecutiva



Los de Simeone reciben al Valencia con la intención de alargar su buena racha y dar otro golpe sobre la mesa



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid recibe este domingo al Valencia (21.00 horas) en busca de la séptima victoria consecutiva en Liga y con la intención de hacer más sólido su liderato, en un duelo muy atractivo ante un equipo que ofrece mejores prestaciones lejos de Mestalla que en su propio estadio.



El equipo de Diego Pablo Simeone sigue en la cresta de la ola, ya ha olvidado su traspié copero, y mantiene una trayectoria imparable en el campeonato doméstico, aprovechando a la perfección los vaivenes de Real Madrid y FC Barcelona, que siguen a varios puntos de distancia con más partidos jugados. El botín de los rojiblancos es suculento y la prueba será condurarlo en partidos como el de este domingo.



Para la cita del Metropolitano, Simeone recupera a Lodi, que será importante para reforzar el lateral, y también al mexicano Herrera, que vuelve a una convocatoria un mes y medio después. Dos piezas que minimizarán las ausencias de Trippier, por la sanción de la FIFA, y Mario Hermoso, en el aire debido a que solo pudo entrenar este sábado en toda la semana por su lesión en el tobillo.



Sí estará el indiscutible Luis Suárez, segundo máximo goleador del campeonato con 11 tantos, y el encargado de resolver la papeleta en Ipurua hace cuatro días. Allí también ganó el Atlético con paciencia y mucho oficio, el mismo que exige Simeone a sus pupilos cuando no llega el fútbol o la brillantez.



Sin embargo, este curso se suman varias cosas: al mal momento de sus contendientes, la mejoría de los colchoneros es evidente en varias fases del juego, sobre todo en la construcción y la definición, gracias a futbolistas como Marcos Llorente o Thomas Lemar, completamente recuperado para la causa, el mejor 'fichaje' de los últimos meses.



No faltarán Carrasco, ni Joao Félix, que debería ocupar su sitio en el once aunque el técnico argentino volvía a sembrar dudas en la rueda de prensa previa al encuentro. "Lo necesitamos en su mejor versión, y eso lo buscamos en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar", dijo el técnico del Atlético, que avisó también del peligro del Valencia como forastero.



Los pupilos de Javi Gracia no viven días de vino y rosas, ni mucho menos, pero han encontrado una tecla que mejora su sintonía. Vencieron a domicilio al Valladolid y empataron en casa contra Osasuna. Entre medias, una cómoda victoria en Copa ante el Alcorcón. Un bagaje incomparable al del Atlético pero ascendente en función de su rendimiento esta temporada.



EL VALENCIA QUIERE MÁS AIRE



El Valencia afronta el partido desde la decimocuarta posición, con solo tres puntos de margen sobre el descenso, una situación a la que comienza habituarse en las últimas temporadas. El conjunto 'che' no podrá contar con el sancionado Wass, que cumple ciclo de amonestaciones, pero sí con Racic, a quien recupera para el centro del campo.



"Contra el Atlético debemos tener presente el partido de la primera vuelta en el trabajo defensivo y ser más ambiciosos en ataque para ganar", dijo Gracia en la previa, consciente de que en Mestalla cayeron 0-1 por ese motivo el pasado mes de noviembre, el último precedente entre ambos antes del 'partidazo' de este domingo en el Metropolitano.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Felipe, Giménez, Savic, Lodi; Koke, Lemar, Marcos Llorente, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.



VALENCIA: Jaume Doménech; Diakhaby, Gabriel Paulista, Correia, Gayà; Racic, Cheryshev, Carlos Soler, Guedes, Musah; y Maxi Gómez.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.