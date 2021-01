Fútbol/Primera.- (Crónica) El 'pichichi' En-Nesyri dispara al Sevilla

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Sevilla mantiene su dulce momento tras golear al Cádiz en uno de los derbis andaluces de la categoría y se ha colocado tercero en la tabla gracias al segundo 'hat-trick' de Youssef En-Nesyri, el gran protagonista del encuentro en el Sánchez-Pizjuán, mientras que la Real Sociedad dejó escapar la victoria ante el Real Betis (2-2) en partidos de la vigésima jornada en la Liga Santander.



El equipo de Julen Lopetegui no baja la guardia en los dos últimos meses y ya mete presión a Real Madrid y FC Barcelona, a éste último le ha superado de forma provisional. En los 13 últimos partidos, 10 victorias, 2 empates y sólo una 1 derrota, ante el líder Atlético de Madrid.



Números que confirman el dominio nervionense que se volvió a plasmar este sábado en su duelo contra el Cádiz. En-Nesyri abrió la cuenta pasada la media hora y le cogió gustillo porque cuatro minutos después clavó la estocada definitiva a los amarillos. En el 1-0 se adueñó de un rechace provocado por Navas, y en el segundo de la tarde marcó con la cabeza a una falta botada por Suso, otro de los destacados.



El internacional marroquí no terminó ahí la fiesta y completó su segundo triplete en Liga -consecutivo en el Pizjuán- después de aprovechar un fallo grosero de Marc Baró en el despeje. Su cabezazo valió el 3-0, la victoria y una bonita celebración un año y una semana después de su fichaje por el Sevilla procedente del Leganés. En-Nesyri suma 12 goles, uno más que Luis Suárez y Leo Messi.



Por su parte, la Real Sociedad sumó un punto muy agrio (2-2) ante el Betis en un partido que ganaba 2-0 a falta de cinco minutos para el final. La resurrección de los verdiblancos, en botas de Canales y Joaquín, fue un milagro para los sevillanos, que impiden a su rival seguir apretando por Europa y logran licencia para no alejarse de la zona noble de la tabla.



El equipo de Imanol Alguacil fue de menos a más, pero culminó su superioridad en el segundo acto, cuando empequeñeció por completo a su rival y pudo haber logrado una renta mayor. Ya sin Willian José, cedido a los Wolves, Isak asumió la responsabilidad anotadora y cumplió los pronósticos pocos minutos después de comenzar la segunda parte.



El delantero sueco había avisado un poco antes -Mandi sacó bajo palos- pero en esta ocasión no erró con su disparo pese a que el VAR comprobase la acción durante tres minutos por culpa de dos posibles fueras de juego y una presunta falta de Mikel Merino. El vídeo no quitó la razón al árbitro y el tanto subió al marcador.



Precisamente el internacional español fue el arquitecto del segundo tanto de los donostiarras, asistiendo a Isak y éste a Oyarzabal, que logró su octavo gol en Liga con una vaselina de muchos quilates. Un golazo que confirmó el buen juego de los locales, que pudieron marcar dos o tres más si Portu hubiese estado acertado.



Sin embargo, el final fue una auténtica locura para un Betis que acumula cuatro jornadas sin perder y se llevó un punto de oro del Reale Arena. Primero fue Canales, en el '85', quien marcó a pase de Joaquín -su sexto gol en cinco partidos- y después fue el propio Joaquín quien remató a gol una gran asistencia de Cristian Tello en el minuto 92. Incluso pudo marcar Canales el tercero de la noche en una acción de Willian Carvalho. Este martes volverán a verse las caras en Copa del Rey.



PACHETA NO CAMBIA LA SUERTE DEL HUESCA



En el Alcoraz, el Huesca de Pacheta sigue sin encontrar el camino de la victoria en su segunda función. Los blaugranas empataron sin goles ante el Villarreal, un equipo de Europa League, pero ese punto resulta insuficiente cuando ocupas el farolillo rojo de la competición. La salvación ya se sitúa a cinco puntos, con Osasuna y Elche de por medio.



Los pupilos de Pacheta apenas generaron ocasiones en la meta del 'Submarino Amarillo', tan solo un disparo lejano de Ontiveros que no llegó a inquietar a Sergio Asenjo. La más clara del partido la tuvo el equipo de Unai Emery en botas de Moi Gómez, que remató centrado sólo en el corazón del área.



También lo intentó Yeremi Pino con otro lanzamiento alejado que rozó el larguero, pero no hubo manera de mover el 0-0 del marcador en un partido donde el Villarreal echó de menos al lesionado Gerard Moreno, su máximo goleador. Ambos se contentaron con el reparto de puntos que deja a los castellonenses en quinta posición y al Huesca, último clasificado.



--RESULTADOS JORNADA 20.



- Sábado 23.



Huesca-Villarreal 0-0.



Sevilla-Cádiz 3-0.



Real Sociedad-Betis 2-2.



Alavés-Real Madrid 21:00.



- Domingo 24.



Osasuna-Granada 14:00.



Elche-FC Barcelona 16:15.



Celta-Eibar 18:30.



Atlético de Madrid-Valencia 21:00.



- Lunes 25.



Athletic Club-Getafe 21:00.



- Viernes 22.



Levante-Valladolid 2-2.