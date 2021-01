Fútbol/Primera.- Crónica del Deportivo Alavés - Real Madrid, 1-4

El Madrid de las grandes noche reaparece en Mendizorrotza



Los blancos, sin Zidane en el banquillo, estropean el centenario del Alavés en una noche perfecta de Benzema



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid tachó la palabra 'crisis' de su diccionario con un ejercicio sobresaliente en Mendizorrotza, una victoria redonda (1-4) que sirve para olvidar la eliminación copera a manos del Alcoyano y aguar la fiesta del Deportivo Alavés, que celebró su centenario con una derrota sin paliativos con motivo de la jornada 20 en la Liga Santander.



El vigente campeón de Liga pareció otro equipo bien distinto al que cayó ridiculizado en El Collao, o al que perdió en la Supercopa de España a las primeras de cambio. Fue evidente que hubo un 'click', un reseteo necesario en el vestuario después de las dos balas desperdiciadas en apenas cuatro días. Vitoria fue fuego hace dos años con el cese de Lopetegui, pero este sábado fue bálsamo para Zidane, que vio el partido en su casa con más tranquilidad de la que hubiera imaginado.



El técnico francés, que ha dado positivo por coronavirus, se perdió el partido más completo de sus jugadores en los últimos meses, retomaron el camino de la victoria con contundencia, con dominio en el centro del campo y atacando el espacio con la velocidad de Mendy, Lucas Vázquez o el propio Benzema, que terminó con dos goles en la buchaca, 15 en total esta temporada.



El delantero lionés perdonó a Pacheco antes de llegar al cuarto de hora, pero no lo hizo al borde del descanso en una acción maestra, tras un pase de Hazard sin 'tocar' la pelota. Un gestó con el tacón que desvió a la zaga babazorrra, apareció Benzema y sacó la varita para llevar el cuero al fondo de las mallas. Era el 0-2, el primero de la noche había sido obra de Casemiro.



El brasileño, que también marcó en la ida al Alavés, marcó de cabeza en un córner botado por Toni Kroos, un caramelo que no desperdició. Un remate limpio que batió a Pacheco e indignó al 'Pitu' Abelardo, que no está pudiendo reconducir la nave en su segunda experiencia como técnico de los albiazules. De momento, tres derrotas, dos de ellas dolorosas. La de esta noche, centenario de por medio, y la eliminación copera ante el Almería (5-0).



Para colmo del conjunto local, el Real Madrid siguió hilando fino, presionando la salida de su rival como si fuesen unas semifinales de 'Champions', y animados por un Hazard que por fin hizo lo que todo el madridismo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Las lesiones y la falta de continuidad han impedido al belga enarbolar los galones de líder que este equipo necesita.



El ex del Chelsea definió a la perfección un envío milimétrico de Kroos, que redondeó su actuación haciendo uso del catalejo y del guante que tiene en la bota. El tanto tumbó a un Alavés que -sólo por una cuestión de orgullo- salió más valiente tras el paso por vestuarios, además de con tres caras nuevas: Lucas Pérez, Borja Sáinz y Manu García.



EL ALAVÉS SE ILUSIONA PERO BENZEMA SENTENCIA



Los vascos cogieron aire en una acción de balón parado que culminó Joselu Mato con un buen testarazo, pero la reacción no sirvió de mucho pues Benzema replicó en la portería contraria diez minutos después. En esta ocasión, la alfombra la puso Luka Modric, que cuajó un partido excepcional y fue una de las claves de este gran triunfo.



Los de Abelardo buscaron más profundidad con balones largos a Lucas Pérez, pero no volvieron a batir a un serio Thibaut Courtois. El Real Madrid pudo incluso lograr el quinto si Vinicius no hubiese desperdiciado una contra magnífica para aumentar la cuenta, pero nada importó a los merengues después del buen sabor de boca que dejaron este sábado. Los de Zidane son segundos, a cuatro puntos del Atlético y con dos partidos más.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 - REAL MADRID, 4 (0-3, al descanso).



--ALINEACIONES.



ALAVÉS: Pacheco; Ximo Navarro (Borja Sáinz, min.46), Laguardia, Lejeune, Duarte, Martín; Pina (Pons, min.72), Battaglia (Manu García, min.46, Rioja (Lucas Pérez, min.46); Edgar Méndez y Joselu (Deyverson, min.78).



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Modric (Odriozola, min.77), Casemiro, Kroos; Asensio (Isco, min.77), Benzema y Hazard (Vinicius, min.63).



--GOLES:



0 - 1, min.14, Casemiro.



0 - 2, min.41, Benzema.



0 - 3, min.45+1, Hazard.



1 - 3, min.59, Joselu.



1 - 4, min.70, Benzema.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó con tarjeta amarilla a Ximo Navarro (min.10), Manu García (min.49), Laguardia (min.79) y Edgar Méndez (min.92) en el Alavés; y a Militao (min.59) y Benzema (min.87) en el Real Madrid.



--ESTADIO: Mendizorrotza.