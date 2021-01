Fútbol.- Simeone: "Necesitamos a Joao Félix en su mejor versión"

"El Valencia se siente mejor fuera de casa que en Mestalla"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que necesitan que el portugués Joao Félix recupere "su mejor versión", y ha advertido del peligro del Valencia, un equipo "que fuera de casa se siente mejor que en Mestalla" y al que se enfrentan este domingo en el Wanda Metropolitano (21.00 horas).



"Los futbolistas tienen momentos: buenos, muy buenos, extraordinarios, regulares o irregulares. Nosotros siempre estamos buscando aprovechar cada momento de cada uno de los futbolistas. Joao es un jugador al que necesitamos; cuando él está en su mejor versión, es un jugador desequilibrante, diferente, con situaciones diferentes para resolver en la parte ofensiva. Lo necesitamos en esa versión, y eso lo buscamos en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar", declaró en rueda de prensa.



Mientras, alabó el desempeño del uruguayo Luis Suárez. "Desde el momento que hablé por teléfono con Luis me encontré con lo que está transmitiendo dentro del campo: mucha ilusión, mucha hambre, mucha rebeldía, muchas ganas de mostrar su vigencia. El equipo lo está acompañando para que él pueda desarrollar su mejor versión, que es la del gol", subrayó.



"Estamos buscando siempre lo que mejor le venga al equipo. Los futbolistas tienen nombres, y buscamos qué nombres nos vienen mejor para el partido. Vamos en búsqueda de sus características para potenciar el equipo", analizó.



En otro orden de cosas, el preparador argentino no descartó que Renan Lodi pueda sustituir al tocado Mario Hermoso, con un esguince de tobillo. "Lodi también es una opción que tiene el equipo para, si Mario no está, poder jugar en cuatro, como lo hemos hecho un montón de veces", manifestó.



"El sistema le ha generado competir más con Carrasco que con Hermoso, pero es un chico que, con su entusiasmo, nunca generó ninguna situación incómoda a pesar de no estar jugando. El fútbol es cambiante, los sistemas y la competencia", añadió sobre el brasileño.



Por otra parte, aseguró que el mexicano Héctor Herrera está ya recuperado. "Desde el 12 de diciembre, que cayó lesionado ante el Real Madrid, se está recuperando. Está mucho mejor, así que este partido seguramente entrará dentro de los que están disponibles para jugar. En cuanto a su titularidad, hay una competencia muy sana y muy linda con muchos futbolistas. Al equipo le viene bien que haya una competencia entre ellos", explicó.



Además, reconoció que la eliminación copera deja menos oportunidades para los menos habituales, como Kondogbia. "Todos se están preparando para jugar. Siento y veo en los jugadores las ganas de jugar. Desgraciadamente, dejamos un torneo como la Copa del Rey, que nos permitía tener más recambios y más minutos. Eso se cortó porque quedamos fuera. Ahora tenemos un partido por semana y la competencia es muy grande, porque cualquiera de los futbolistas son muy buenos", expuso.



Sobre su rival de este domingo, el 'Cholo' destacó la eficacia a domicilio de los de Javi Gracia. "Vamos a enfrentarnos a un equipo como el Valencia, que fuera de casa se siente mejor que en Mestalla. Aprovecha muy bien los contragolpes, hizo un muy buen partido en Valladolid, donde su velocidad en la recuperación de la pelota le hizo sentirse más cómodo con espacios. Nos imaginamos un partido con este escenario", concluyó.