Fútbol.- Javi Gracia: "El Atlético tiene empuje y ambición"

28/09/2020 El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, en rueda de prensa DEPORTES LÁZARO DE LA PEÑA/VCF



"El club me transmite que van a traer jugadores"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, relató los peligros de jugar contra el Atlético de Madrid, un equipo con "empuje y ambición" como demuestran sus resultados, pero se mostró optimista tomando de referencia el encuentro de la primera vuelta.



"Contra el Atlético debemos tener presente el partido de la primera vuelta en el trabajo defensivo y ser más ambiciosos en ataque para ganar", dijo este sábado en la rueda de prensa previa al partido en el Wanda Metropolitano.



Gracia habló de ese encuentro de hace dos meses. "De referencia siempre nos sirve, Es un equipo que solo ha perdido un partido, los números que tienen son extraordinarios: 44 puntos con 17 partidos jugados. Además, al margen de los números, están compitiendo a un nivel altísimo con esos partidos ganados en los últimos minutos cuando más les hace falta, eso es sinónimo del empuje y la ambición que tiene el equipo", afirmó.



"Nos enfrentamos a un equipo difícil, como en la primera vuelta, donde un autogol nos penalizó. Hay que tener ese partido presente en el trabajo defensivo y ser más ambiciosos en nuestro ataque para ganar, algo que muchos han intentado y solo uno ha conseguido", añadió.



A nivel personal, el técnico 'che' fue preguntado por la posible oportunidad de Koba en Liga. "Koba siempre ha sido una opción al igual que Esquerdo. Ambos han jugado minutos en LaLiga y han sido titulares en Copa, son opciones. Es cierto que no tenemos muchos jugadores en esas posiciones y actualmente tanto Carlos Soler como Racic pasan por algunas molestias físicas, tenemos sancionado a Wass y se abren las opciones. Son jugadores con los que contamos y en los que confiamos plenamente", afirmó.



Gracia, que valoró "de manera muy positiva" la renovación de Gabriel Paulista, apuntó que el club sabe de sus peticiones para el mercado y valoró la plantilla que tiene. "Yo ya transmití como ya sabéis las necesidades que tenía el equipo y a partir de ahí el club actúa, decide y ha creído oportuna la vuelta de Piccini. Es una posición en la que no estamos muy sobrados de efectivos y toda ayuda es siempre bienvenida", apuntó.



"Lo importante es que el club está trabajando en ello, me transmite que van a traer jugadores y es lo que pienso que puede suceder. Lo más importante es que con fichajes o sin fichajes tenemos muchos partidos por jugar y muchos partidos que ganar, eso es lo que más me preocupa en estos momentos", terminó.