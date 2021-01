Fútbol.- El City sufre para eliminar a un equipo de cuarta división en la FA Cup

El Arsenal vigente campeón, eliminado por el Southampton



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Manchester City logró salvarse 'in extremis' de una eliminación sonada en la cuarta ronda de la FA Cup tras derrotar al Cheltenham Town, un equipo de la cuarta división inglesa, gracias a un buen tramo final de los 'citizens', que perdían 1-0 a falta de nueve minutos y terminaron venciendo por 1-3.



El conjunto entrenado por Pep Guardiola estuvo cerca de caer ante un equipo amateur que se puso por delante a la hora de partido con un gol de Alfie May, que supo aprovecharse de un barullo en el área. El City intentó sobreponerse a las condiciones impuestas por su rival y no encontró el camino del gol hasta el tramo final del encuentro.



Phil Foden marcó el 1-1 en el minuto 81, con un certero remate en el área pequeña, y Gabriel Jesús remontó el entuerto con un control exquisito a pase de Fernandinho. El definitivo 1-3 lo firmó Ferran Torres tras un regalo de Gundogan desde la línea de fondo. El City estará en los octavos de final.



Quién no estará es el Arsenal, vigente campeón de la FA Cup, tras perder con el Southampton por culpa de un autogol de Gabriel en el ecuador de la primera parte. Los 'gunners' intentaron espabilar en la segunda mitad pero no fueron capaces de cambiar el electrónico y se despidieron antes de meterse entre los 16 mejores equipos del torneo.



Además, el resto de equipos de la Premier League confirmaron su pase en una jornada sin más sobresaltos, mientras que este domingo se completará el programa de la cuarta ronda con cinco partidos, entre ellos un apasionante Manchester United-Liverpool.



--RESULTADOS.



-Dieciseisavos de final.



Southampton - Arsenal 1-0.



Barnsley - Norwich City 1-0.



Brighton & Hove Albion - Blackpool 2-1.



Milwall - Bristol City 0-3.



Sheffield United - Plymouth Argyle 2-1.



Swansea City - Nottingham Forest 5-1.



West Ham United - Doncaster Rovers 4-0.



Cheltenham Town - Manchester City 1-3.



-Domingo.



Chelsea - Lutton Town 13.00.



Brentford - Leicester City 15.30.



Fulham - Burnley 15.30.



Manchester United - Liverpool 18.00.



Everton - Sheffield Wednesday 21.00.