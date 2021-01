España.-Sánchez reivindica la izquierda realista del PSOE y su experiencia frente a "paraísos prometidos" y "barricadas"

19/01/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la 113ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en Madrid, (España), a 19 de enero de 2021. El encuentro, que se celebra en Madrid, aborda, entre otros asuntos, las candidaturas a la secretaría general de la OMT para el periodo 2022-2025. POLITICA Moncloa



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado, frente al Comité Federal de su partido, que son la izquierda que tiene casi 142 años de historia" y "experiencia"; la "europeísta"; la que "persiste en sus sueños sin dejar de avanzar en la realidad"; la que no se cree "única" sino que "reconoce" y procura" sumar a otras izquierdas; y la que ya aprendió que ni las "modas", ni las "barricadas" son el camino.



Así lo ha asegurado durante su intervención inicial en el cónclave que celebran los socialistas en Barcelona, para defender que esta es la identidad que el PSOE volverá a reafirmar en el 40º Congreso Federal que celebrarán en otoño, precisamente porque tras 141 años de historia ya han desaparecido "las crisis de identidad" y sus discusiones les han dado "madurez".



"Somos la izquierda que nunca abandona el camino de la política y la persuasión, por muy lento y difícil que sea ese camino para terminar otros caminos que nunca nos llevan al paraíso prometido", ha ensalzado Sánchez durante una intervención en la que, de forma velada, se ha distanciado de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y del empeño de los de Pablo Iglesias por erigirse como la verdadera izquierda dentro de la coalición.



Sánchez ha comenzado su reflexión al respecto recordando que hace más de cien años el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, selló con los republicanos de Benito Pérez Galdós un acuerdo para ir juntos a las elecciones de 1910, y ya entonces comprendieron que "la barricada no es un camino".



"LA IZQUIERDA QUE NO SE RINDE CUANDO LAS COSAS NO SON COMO SOÑAMOS"



"Somos la izquierda que no rinde cuando las cosas no son exactamente como soñamos. Somos la izquierda que insiste y persiste en los sueños sin dejar de avanzar en la realidad. La izquierda que suma, y se suma a todas las causas de emancipación de la humanidad, como el feminismo. Sabemos distinguirlas y reconocerlas", ha enfatizado más adelante.



En esta línea, ha asegurado que el PSOE es la izquierda que "pacta", que "tiende puentes" y que sabe que los "paraísos posibles" son la sanidad pública, garantizar la igualdad para todos, tener sueldo o una pensión; "que no se "regalan" y que se pagan "con impuestos".



En este punto ha añadido que también saben que "la riqueza no cae del cielo" sino que es fruto del esfuerzo de los trabajadores para poder después redistribuirla pero, eso sí, teniendo presente que "las cuentas deben cuadrar".



Asimismo, ha defendido que son "la izquierda que no se cree única ni tampoco exclusiva, que reconoce a otras izquierdas y procura sumarlas a su acción política". "Somos la izquierda que apuesta por la unidad de la izquierda. "Tan sencillo como emocionante, tres palabras: Somos la izquierda, y todos sabemos lo que eso significa", ha proclamado.