España.- Sánchez pide al PSOE "adentrarse en un tiempo nuevo" en su próximo Congreso Federal de octubre

23/01/2021



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado a su partido a asumir el reto de "adentrarse en un tiempo nuevo" y aprovechar para ello el 40º Congreso Federal que celebrarán en otoño, y que dará paso a los congresos regionales antes de 2022.



"El mundo y España se adentra en un tiempo nuevo y el PSOE tiene que adentrarse también en un tiempo nuevo", ha defendido durante su intervención al inicio del Comité Federal de este sábado en Barcelona, el primero en casi un año y que entre sus cometidos, aprobará el calendario congresual para renovar la dirección federal y también las regionales, entre ellas, la de Andalucía.



Asimismo, Sánchez ha destacado que ese Congreso llegará en un momento en el que el PSOE está asumiendo "responsabilidades trascendentales de gobierno", y servirá para reafirmar la "experiencia" de los 142 años que habrán cumplido en otoño y "trazar las líneas maestras" del proyecto para la próxima generación.



Así lo ha asegurado, tras afirmar que, por su parte, el Congreso de 2017 --en el que se impuso en primarias a la líder andaluza, Susana Díaz-- fue "el congreso de la militancia" al reforzar su papel con los nuevos estatutos; o el de 1979, el que sirvió para renunciar al marxismo y comprometerse con la socialdemocracia.



"Cuando se celebre el 40º Congreso el partido habrá cumplido sus primeros 142 años de vida y esto dice muchas cosas. Somos un partido que ha sobrevivido al exilio, hablo del verdadero exilio, por defender la legalidad democrática y combatir una dictadura tan ilegítima como despótica", ha reivindicado, con un claro reproche a la comparación que hizo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, entre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exiliados republicanos.



"DESDE NUESTROS POSTULADOS Y NUESTRA EXPERIENCIA"



En clave interna, Sánchez ha aprovechado su intervención para dejar claro a la cúpula socialista que el congreso debe servir para reafirmar su identidad, como la izquierda que "persiste en sus sueños sin dejar de avanzar en la realidad" y no cae en "paraísos prometidos", en alusión velada también a sus socios de coalición.



"Tenemos que poner rumbo a la España que queremos, y lo vamos a hacer desde nuestros postulados y nuestra experiencia. Son 141 de vida y una de las cosas que suelen desaparecer con los años son las crisis de identidad. Con 142 años nuestro partido tiene una idea clara de su identidad", ha defendido.



La supuesta pérdida de identidad socialista fue una de las crítica que el presidente del Gobierno recibió por parte de algunos 'barones' e históricos socialistas al contar con el apoyo de Bildu y sellar un acuerdo con ERC para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.



"LO DISCUTIDO" LES HA DADO "MADUREZ"



Aunque Sánchez no ha hecho alusión a esas críticas, si se ha dedicado parte de su intervención a defender que "el Gobierno ha hecho bien su trabajo" y ha conseguido una "mayoría parlamentaria sólida" e histórica. "Por primera vez las cuentas públicas han contado con la máxima pluralidad de apoyos de once partidos políticos distintos", ha ensalzado.



"Lo vivido, lo discutido y lo reflexionado nos ha hecho reconciliarnos con nosotros mismos después de cada crisis. Comprender lo que somos nos ha dado esa madurez que permite resistir las modas del momento, aguantar en la defensa de nuestros valores, de nuestra coherencia", ha afirmado después, en relación a esas discusiones internas.