España.- Illa: "En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%"

23/01/2021 El ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, entrando en el Comité Federal del PSOE, celebrado el 23 de enero en Barcelona POLITICA ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS



BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad y cabeza de lista del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha asegurado que se volcará "al 101%" en ser candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat.



"En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%, es la única manera que sé hacer las cosas", ha dicho en el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en Barcelona, en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, entre otros miembros del partido.



"Seré el candidato de la gente que nunca se ha acercado a la agrupación, de gente que hace tiempo que dejó de votarnos, de gente que incluso nunca nos ha votado. Voy a ser el candidato de toda la gente que quiere pasar página", ha aseverado.



Ha explicado que, como candidato, tendrá como prioridad mantener la unidad de Cataluña, que cree que ha sido sometida a un "exilio interior dividido entre 'unos y 'otros'".



"CATALANES UNIDOS"



Así, ha mostrado rechazo por los reproches entre partidos y ha asegurado que no entrará a valorar la actuación de otras formaciones: "No pienso perder ni un minuto en reproches, voy a dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos".



"No pienso ajustar cuentas con nadie. Creo en una Cataluña sin revanchas, una Cataluña que se centra en lo que importa: trabajo digno, sanidad pública y avances sociales", ha añadido.



Por otro lado, ha anunciado que en los próximos días dará a conocer los que serán sus compañeros de lista para los comicios catalanes, que son "profesionales del ámbito económico, social y sanitario que creen también en un 'nosotros' en Cataluña".



El candidato del PSC también ha querido dedicarle unas palabras a Iceta, que para él representa un "símbolo de generosidad e inteligencia, que se mantuvo firme en los momentos más difíciles".



MIQUEL ICETA



Por su parte, Miquel Iceta ha reivindicado al PSC como la "principal fuerza de la izquierda en Cataluña, la mejor defensa de los trabajadores y de protección de los servicios públicos".



Por otro lado, ha puesto en valor el "liderazgo" de Sánchez durante la crisis generada por la pandemia del Covid-19 y las medidas impulsadas por el Ejecutivo central para minimizar su impacto en la ciudadanía y en los sectores económicos.



Así, ha abogado por celebrar las elecciones catalanas para acabar con la inoperancia, en sus palabras, del Govern: "Tenemos un Ejecutivo agotado, totalmente dividido y sin rumbo. Así hemos estado un año, y los catalanes no merecemos esta inoperancia".



"El próximo 14 de febrero la elección es clara: o president Illa, o más decadencia; o president Illa, o más incompetencia; o president Illa, o más de lo mismo", ha zanjado.