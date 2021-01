España.- Casado acusa a Sánchez e Illa de estar de campaña en vez de poner medidas ante el Covid

23/01/2021 El líder del PP, Pablo Casado (3); y el presidente del PP catalán y candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández (4i), a su llegada acompañados al acto de presentación de la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas, en Barcelona, Cataluña, (España), a 23 de enero de 2021. Casado ha aprovechado la convocatoria para además anunciar que su formación presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto ley del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que, a su juicio, "facilita la okupación en España". POLITICA David Oller - Europa Press



Dice que solo el PP puede "cambiar las cosas" en Cataluña porque "votar al PSC es votar a ERC"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estén de "campaña" electoral en Cataluña en vez de ocuparse de la crisis del coronavirus ante las "inadmisibles" cifras de contagios y fallecidos. Ante la tercera ola de Covid-19, ha acusado al Ejecutivo de "negar la evidencia" y no "hacer caso a las reclamaciones" de las autonomías".



"Las cosas van mal, la pandemia está mal gestionada y no se están poniendo las medidas necesarias parar poder pasar página tras un año de coronavirus", ha declarado Casado, que ha presentado en Barcelona la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas que lidera Alejandro Fernández.



El presidente del PP ha subrayado que las cifras de contagios y fallecidos son "inadmisibles" y ha recalcado que en esta situación "los responsables no deberían estar haciendo campaña sino que tendrían que estar en su casa" como, según ha dicho, ha pasado con los ministros de Sanidad de Chile, Nueva Zelanda o República Checa.



"Pero hoy lo tenemos por aquí haciendo campaña y diciendo incluso que dentro de unos días deja el ministerio para poder hacer campaña", ha criticado, en alusión a las palabras que ha pronunciado el propio Illa en el Comité Ejecutivo Federal del PSOE que se celebra en Barcelona y que preside Sánchez.



Casado ha asegurado que el PP ha hecho "todo lo posible" para intentar "tener una estratega nacional" y ha añadido que las CCAA que gobierna su partido están "echando el resto" y "dando la cara" intentando trasladar "eficacia" y "tranquilidad a los ciudadanos". "En esta tercera ola lo que se ha visto es una inmensa ola de incompetencia, engaños y arrogancia", ha aseverado.



Sin embargo, el presidente del PP ha criticado que el Ejecutivo que preside Sánchez "niegue la evidencia", se "esconda utilizando la técnica del avestruz" y se "parapete en los demás" para "no asumir su responsabilidad".



"ILLA, UN MINISTRO A TIEMPO PARCIAL"



A su entender, la responsabilidad del Gobierno de Sánchez es "liderar la lucha contra la pandemia y un plan de vacunación" como "hacen en otros países". "No parece normal que el presidente no haya dado cuentas y esté diciendo que se ocupan las comunidades autónomas, a las que ni siquiera hacen caso en sus reclamaciones como vimos en el Interterritorial esta semana", ha indicado.



Casado ha criticado duramente que Illa siga sentándose en el Consejo de Ministros cuando es un "ministro a tiempo parcial y a la fuga" que, además, está "actuando como el perro del hortelano" porque "ni ha puesto medidas" ni deja que las autonomías "lo hagan". También ha pedido al Gobierno que "cese el caos de la vacunación" porque, según ha dicho, hay autonomías que "no están recibiendo vacunas o jeringuillas suficientes".



"Vemos a un ministro que gestiona para el candidato Illa y un presidente, el presidente Sánchez, que en vez de gestionar por el bien de los españoles lo está haciendo por el suyo propio y en vez de pensar en el bien de los catalanes está pensando en el rédito electoral del PSC", ha denunciado.



"VENIMOS A PROPONER UN CAMBIO EN CATALUÑA"



En clave electoral, Casado ha afirmado que el PP plantea ante los comicios del 14 de febrero "un cambio en Cataluña" y ha recalcado que es el "único cambio posible" porque "lo demás ya se ha ensayado o ha sido un fracaso" en otras legislaturas



Así, ha afirmado que el PP tenga "un buen resultado en Cataluña" es "fundamental" porque "es la única forma de cambiar las cosas". "Algunos hablaban hoy de cambio pero es imposible que les creamos porque ya hemos visto a dónde condujeron los tripartitos", ha enfatizado.



A renglón seguido, ha dicho que "da igual" si en las elecciones queda por delante el PSC o si lo hace ERC porque "el orden de los factores no altera el producto". A su juicio, si lo hacen los socialistas "estarían de parapeto" porque el PSOE "depende" de los republicanos "para seguir en Moncloa" mientras que si gana ERC, los socialistas seguirían siendo "rehenes" de los independentistas "para seguir en el Gobierno de España".



"Por tanto, son lo mismo. Votar al PSC es votar a ERC y votar a ERC es apuntalar al PSOE en la Moncloa. Quién quiera cambio en Cataluña de verdad que busque partidos influyentes, sinceros, competentes y comprometidos con la Constitución y el futuro de España en libertad", ha manifestado.



Tras rechazar que el PP sea un "partido residual" porque "ha gobernado en España 15 años", ha dado la "bienvenida" a fichajes del PPC como Lorena Roldán o Eva Parera. Según ha dicho, son un "partido de puerta ancha" que no pregunta a nadie "de dónde viene" porque es "la casa común del constitucionalismo" y la "casa del seny y la moderación".